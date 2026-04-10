Ông Trump nói Iran đang làm “rất kém” trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 07:06, 10/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang làm “rất kém” trong việc đảm bảo dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tình trạng hiện tại “không đúng với thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được”.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “Iran đang làm rất kém trong việc cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được!”

Những phát biểu này làm gia tăng căng thẳng xung quanh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran, đồng thời đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì thỏa thuận khi các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục ngày 10/4 tại Pakistan.

Ong trump noi iran dang lam rat kem trong viec cho dau mo di qua eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Eo biển Hormuz là một trong những “nút thắt cổ chai” năng lượng quan trọng nhất thế giới, xử lý khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển toàn cầu. Trong thời gian xung đột với Mỹ, Iran đã gần như đóng cửa tuyến hàng hải này, khiến giá năng lượng tăng mạnh trước khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh việc mở lại tuyến đường này là một điều kiện then chốt của thỏa thuận. Những phát biểu mới nhất cho thấy sự không hài lòng của ông đối với mức độ tuân thủ của Iran, trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo nói rằng Tehran hạn chế lưu thông và cân nhắc áp phí đối với tàu thuyền quá cảnh.

Trong các bài đăng khác trên Truth Social cùng ngày, ông Trump cảnh báo Iran “tốt nhất nên dừng ngay” nếu đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển, đồng thời phát tín hiệu rằng mọi hình thức thu phí hoặc hạn chế đều không thể chấp nhận theo thỏa thuận.

Các quan chức Iran cho biết nước này có thể mở lại eo biển theo cách hạn chế và dưới sự kiểm soát của Tehran trước các cuộc đàm phán sắp tới với phía Mỹ. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng việc cho phép quá cảnh có thể được nối lại trong vài ngày tới, trong khi các tổ chức trong ngành cho biết Iran đã thảo luận về khả năng áp phí đối với các tàu đi qua tuyến đường này.

Các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 10/4 tại Islamabad, Pakistan và tình trạng của eo biển Hormuz được cho là sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm. Hiện tại, những chỉ trích của ông Trump cho thấy thỏa thuận ngừng bắn có thể nhanh chóng đổ vỡ nếu dòng chảy dầu mỏ không được khôi phục như cam kết.

Kiều Anh/VOV.VN
Iran - Nga thảo luận về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 9/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, trong đó hai bên thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, cũng như tình hình hiện tại tại eo biển Hormuz.

Ông Trump đề nghị Israel "hạ nhiệt" tại Lebanon, Iran cảnh báo thời gian đang cạn dần
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu duy trì các hoạt động quân sự tại Lebanon "ở mức độ thấp hơn", trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và Washington đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột với Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định quyết tâm trả thù cho người cha bị hạ sát
VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, tuyên bố Tehran vẫn quyết tâm “tiến hành trả đũa” cho người cha bị hạ sát của ông cũng như tất cả những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

