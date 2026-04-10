Ông Trump nói Iran đang làm “rất kém” trong việc cho dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “Iran đang làm rất kém trong việc cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được!”

Những phát biểu này làm gia tăng căng thẳng xung quanh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran, đồng thời đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì thỏa thuận khi các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục ngày 10/4 tại Pakistan.

Ảnh minh họa: Reuters

Eo biển Hormuz là một trong những “nút thắt cổ chai” năng lượng quan trọng nhất thế giới, xử lý khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển toàn cầu. Trong thời gian xung đột với Mỹ, Iran đã gần như đóng cửa tuyến hàng hải này, khiến giá năng lượng tăng mạnh trước khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh việc mở lại tuyến đường này là một điều kiện then chốt của thỏa thuận. Những phát biểu mới nhất cho thấy sự không hài lòng của ông đối với mức độ tuân thủ của Iran, trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo nói rằng Tehran hạn chế lưu thông và cân nhắc áp phí đối với tàu thuyền quá cảnh.

Trong các bài đăng khác trên Truth Social cùng ngày, ông Trump cảnh báo Iran “tốt nhất nên dừng ngay” nếu đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển, đồng thời phát tín hiệu rằng mọi hình thức thu phí hoặc hạn chế đều không thể chấp nhận theo thỏa thuận.

Các quan chức Iran cho biết nước này có thể mở lại eo biển theo cách hạn chế và dưới sự kiểm soát của Tehran trước các cuộc đàm phán sắp tới với phía Mỹ. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng việc cho phép quá cảnh có thể được nối lại trong vài ngày tới, trong khi các tổ chức trong ngành cho biết Iran đã thảo luận về khả năng áp phí đối với các tàu đi qua tuyến đường này.

Các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 10/4 tại Islamabad, Pakistan và tình trạng của eo biển Hormuz được cho là sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm. Hiện tại, những chỉ trích của ông Trump cho thấy thỏa thuận ngừng bắn có thể nhanh chóng đổ vỡ nếu dòng chảy dầu mỏ không được khôi phục như cam kết.