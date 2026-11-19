Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc sau khoảng 1 giờ 30 phút. Trước khi bước vào thảo luận, lãnh đạo ba nước đã có những phát biểu mở đầu, cho biết sẽ trao đổi về các vấn đề như giải trừ vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc cuộc gặp sau 90 phút đối thoại. Ảnh: Reuters

Cả ba nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì đối thoại và tương tác giữa ba quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới.

Theo CCTV, với vai trò chủ trì cuộc gặp ba bên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất gồm 4 nguyên tắc nhằm định hướng quan hệ giữa các cường quốc. Cụ thể, ông Tập nhấn mạnh các nước cần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi, đồng thời duy trì đối thoại và trao đổi thông tin.

“Nếu không có liên lạc, sự nghi ngờ sẽ lan rộng và những bất đồng nhỏ có thể leo thang thành các cuộc xung đột lớn”, nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo.

Ông Tập Cận Bình cũng đề xuất Trung Quốc, Nga và Mỹ duy trì các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên, giữ các kênh đối thoại ở mọi cấp độ luôn thông suốt, đồng thời thiết lập cơ chế liên lạc trong khủng hoảng nhằm tránh những tính toán sai lầm.