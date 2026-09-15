Thượng Hải (Trung Quốc) vận hành nền tảng quản lý, chia sẻ dữ liệu khoa học

Nền tảng quản lý và chia sẻ dữ liệu khoa học Thượng Hải được công bố ngày 14/9 tại Diễn đàn chuyên đề về dữ liệu khoa học trong khuôn khổ Diễn đàn Đổi mới Phố Giang năm 2026. Đây được xem là hạ tầng quan trọng giúp thành phố tổ chức, quản trị và mở rộng việc chia sẻ các nguồn dữ liệu khoa học.

Nền tảng dịch vụ quản lý và chia sẻ dữ liệu khoa học Thượng Hải đã được chính thức ra mắt tại Diễn đàn chuyên đề dữ liệu khoa học thuộc Diễn đàn đổi mới Phố Giang 2026 diễn ra ngày 14/9 (Ảnh: Chinanews)

Nền tảng do Trung tâm Quản lý Nền tảng Dịch vụ Công phục vụ nghiên cứu và phát triển của Thượng Hải phối hợp với Công ty Công nghệ Kupas Thượng Hải và Viện Nghiên cứu Trí tuệ Khoa học Thượng Hải xây dựng. Hệ thống được thiết kế theo mô hình “tập hợp - quản trị - khai thác, sử dụng”, vừa là đầu mối tiếp nhận dữ liệu khoa học, vừa cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Theo giới chức địa phương, nền tảng hình thành chu trình khép kín gồm tập hợp dữ liệu, quản trị thông minh và hỗ trợ ứng dụng. Hệ thống thu thập dữ liệu nghiên cứu liên ngành, sử dụng AI để tự động hóa một số công đoạn quản trị dữ liệu, từ đó xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao phục vụ trường đại học, viện nghiên cứu, nhóm khoa học và doanh nghiệp công nghệ.

Tính đến ngày 10/9, nền tảng đã tổng hợp dữ liệu liên quan tới 1.550 dự án nghiên cứu, gồm 6.255 bộ dữ liệu, với tổng dung lượng vượt 32 TB. Dữ liệu hiện bao phủ 52 lĩnh vực khoa học, trong đó có khoa học sự sống, vật liệu, năng lượng mới và công nghệ thông tin; hỗ trợ 702 loại định dạng dữ liệu.

Việc vận hành nền tảng được kỳ vọng góp phần tạo lập hệ thống tập hợp dữ liệu khoa học thống nhất, bao phủ toàn thành phố Thượng Hải; qua đó thúc đẩy sử dụng hiệu quả dữ liệu trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Chính quyền Thượng Hải cho biết hệ thống sẽ tiếp tục phát huy động lực đổi mới từ dữ liệu khoa học, hỗ trợ xây dựng Trung tâm đổi mới khoa học - công nghệ quốc tế Thượng Hải và khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Cùng ngày, các đại biểu tại diễn đàn cũng công bố “Tuyên bố Thượng Hải về mở cửa và chia sẻ dữ liệu khoa học trong kỷ nguyên AI”, kêu gọi hình thành hệ sinh thái quản trị dữ liệu khoa học toàn cầu theo hướng mở, bao trùm, an toàn và hợp tác.