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Ông Trump bác bỏ cảnh báo về AI, phản đối siết quản lý ngành công nghệ

Thứ Ba, 05:42, 15/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối việc siết quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng Mỹ đã có đủ công cụ pháp lý để giám sát các công ty AI, đồng thời cảnh báo Trung Quốc có thể hưởng lợi nếu Mỹ làm chậm phát triển công nghệ này.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “hàng rào kiểm soát” duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi những lời kêu gọi tăng cường quản lý ngành AI là một “trò lừa bịp”, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu những nghi ngại khiến Mỹ làm chậm quá trình phát triển công nghệ này.

Ong trump bac bo canh bao ve ai, phan doi siet quan ly nganh cong nghe hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “hàng rào kiểm soát” duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh. Ảnh Reustes.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới công nghệ gia tăng cảnh báo về tốc độ phát triển của các mô hình AI tiên tiến. Nhà nghiên cứu Jacob Coxon của Anthropic tuần trước thông báo từ chức, một phần vì lo ngại những người trực tiếp phát triển AI tin rằng công nghệ này có thể gây ra thảm họa đối với nhân loại vào cuối thập niên này.

Giám đốc điều hành Anthropic, Dario Amodei sau đó đề nghị các công ty giảm tốc độ phát triển những mô hình AI tiên tiến nhất, cho phép các chuyên gia độc lập đánh giá mức độ an toàn và phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn chung. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và tỷ phú Elon Musk. Những cảnh báo đã khiến cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI giảm mạnh trên thị trường toàn cầu ngày 14/9.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp lãnh đạo các công ty AI trong tuần này hoặc đầu tuần tới. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm an toàn và vai trò, nếu có, của chính phủ trong quản lý công nghệ này.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ hoài nghi trước việc các công ty phát triển AI hàng đầu chủ động đề nghị chính phủ quản lý chính họ. Ba thượng nghị sĩ Mỹ được cho là đang xây dựng một dự luật yêu cầu các doanh nghiệp chứng minh đã thực hiện những biện pháp hợp lý nhằm ngăn sản phẩm AI gây thiệt hại.

Tranh luận diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc dự kiến tổ chức một cuộc đối thoại cấp quan chức về rủi ro AI vào giữa tháng 9. Tổng thống Trăm cũng dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào tuần tới.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump phục hồi từ mức thấp kỷ lục

Kết quả cuộc thăm dò toàn quốc kéo dài bốn ngày do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện cho thấy 35% người Mỹ đánh giá tích cực về cách điều hành của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, tăng nhẹ so với mức 33% vào cuối tháng 8, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Có 63% số người được hỏi phản đối đề xuất của Tổng thống Trăm về việc chi khoản cổ tức 5.000 USD nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu vào tháng 2, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu từ Trung Đông và đẩy giá nhiên liệu lên gần mức cao kỷ lục. Trong thời gian này, đảng Cộng hòa cũng mất một phần sự ủng hộ và gần đây không còn duy trì lợi thế lâu nay về việc được đánh giá là đảng có chính sách kinh tế tốt hơn.

Về kinh tế, 38% người được hỏi đánh giá đảng Dân chủ có khả năng điều hành tốt hơn, so với 37% dành cho đảng Cộng hòa. Đây là lần đầu tiên trong khoảng một thập kỷ đảng Dân chủ giành được lợi thế này.

Về ý định bỏ phiếu, 44% người được hỏi cho biết sẽ lựa chọn đảng Dân chủ nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời điểm hiện tại, so với 37% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khoảng cách 7 điểm phần trăm là lớn nhất kể từ khi Tổng thống Trăm trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Giới phân tích chính trị nhận định, nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát một trong hai viện Quốc hội, việc thúc đẩy chương trình nghị sự của người đứng đầu Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ có thể gặp nhiều khó khăn hơn.

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Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.

Quang Trung-Trần Phương/VOV-Washington
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