Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

Viện Nghiên cứu China Telecom của Trung Quốc ngày 12/9 công bố “Báo cáo nghiên cứu về phát triển cơ sở hạ tầng AI trong kỷ nguyên AI Agent (2026)”. Theo đó, ngành công nghiệp AI ở Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó các tác nhân AI (AI Agent) đóng vai trò chủ đạo.

Manus, một trợ lý ảo do công ty khởi nghiệp Monica của Trung Quốc phát hành (Ảnh: VCG)

Các tác nhân này giúp ẩn đi sự phức tạp của công nghệ AI và làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận với mọi người. Nhờ đó, công chúng và các doanh nghiệp có thể hoàn thành các tác vụ phức tạp theo quy trình khép kín mà không cần đến chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu.

Theo ông Nhiêu Thiếu Dương, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược ngành nghề và doanh nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu China Telecom, dự báo mức tiêu thụ token hàng năm của Trung Quốc sẽ đạt 1 tỷ tỷ (10^18) vào năm 2026 và vượt mốc 35 tỷ tỷ (3,5 × 10^19) vào năm 2030.

Ông cho biết, sự gia tăng mạnh mẽ của AI Agent sẽ thúc đẩy nhu cầu về năng lực tính toán của Trung Quốc tăng trưởng nhanh và liên tục, với mức tăng trung bình hàng năm ước tính gấp gần 10 lần trong 2-3 năm tới. Nhu cầu về năng lực tính toán suy luận sẽ vượt trội đáng kể so với nhu cầu huấn luyện, trong đó tính toán suy luận được dự báo sẽ chiếm 80% thị phần năng lực tính toán của Trung Quốc vào năm 2029.

Dữ liệu cho thấy, năm 2026, chi tiêu vốn cho AI của các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc sẽ đạt gần 600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 89 tỷ USD), chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế dự báo, số lượng tác nhân AI (AI Agent) đang hoạt động trên toàn cầu sẽ đạt gần 80 triệu vào năm 2026 và dự kiến ​​chạm mốc 2,216 tỷ vào năm 2030.