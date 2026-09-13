English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

Chủ Nhật, 14:29, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một báo cáo của Trung Quốc, trọng tâm của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) nước này đang chuyển dịch từ cuộc đua phát triển các mô hình lớn và năng lực tính toán sang việc triển khai quy mô lớn và thương mại hóa các tác nhân AI (AI Agent).

Viện Nghiên cứu China Telecom của Trung Quốc ngày 12/9 công bố “Báo cáo nghiên cứu về phát triển cơ sở hạ tầng AI trong kỷ nguyên AI Agent (2026)”. Theo đó, ngành công nghiệp AI ở Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó các tác nhân AI (AI Agent) đóng vai trò chủ đạo.

trung quoc trong tam phat trien ai chuyen tu mo hinh lon sang ai agent hinh anh 1
Manus, một trợ lý ảo do công ty khởi nghiệp Monica của Trung Quốc phát hành (Ảnh: VCG)

Các tác nhân này giúp ẩn đi sự phức tạp của công nghệ AI và làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận với mọi người. Nhờ đó, công chúng và các doanh nghiệp có thể hoàn thành các tác vụ phức tạp theo quy trình khép kín mà không cần đến chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu.

Theo ông Nhiêu Thiếu Dương, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược ngành nghề và doanh nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu China Telecom, dự báo mức tiêu thụ token hàng năm của Trung Quốc sẽ đạt 1 tỷ tỷ (10^18) vào năm 2026 và vượt mốc 35 tỷ tỷ (3,5 × 10^19) vào năm 2030.

Ông cho biết, sự gia tăng mạnh mẽ của AI Agent sẽ thúc đẩy nhu cầu về năng lực tính toán của Trung Quốc tăng trưởng nhanh và liên tục, với mức tăng trung bình hàng năm ước tính gấp gần 10 lần trong 2-3 năm tới. Nhu cầu về năng lực tính toán suy luận sẽ vượt trội đáng kể so với nhu cầu huấn luyện, trong đó tính toán suy luận được dự báo sẽ chiếm 80% thị phần năng lực tính toán của Trung Quốc vào năm 2029.

Dữ liệu cho thấy, năm 2026, chi tiêu vốn cho AI của các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc sẽ đạt gần 600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 89 tỷ USD), chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Các tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế dự báo, số lượng tác nhân AI (AI Agent) đang hoạt động trên toàn cầu sẽ đạt gần 80 triệu vào năm 2026 và dự kiến ​​chạm mốc 2,216 tỷ vào năm 2030.

2026090968235abc880941ad920f444cf125e6fe_xxjwshe000061_20260909_cbmfn0a001.jpg

Trung Quốc dọa “đáp trả” nếu Mỹ chèn ép các doanh nghiệp AI

VOV.VN - Trung Quốc gọi cáo buộc của Mỹ về việc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nước này “chưng cất” các mô hình của Mỹ trên quy mô công nghiệp là vô căn cứ, gọi đây là “hoạt động kỹ thuật và thương mại bình thường” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu doanh nghiệp bị chèn ép.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI
Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot
Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

VOV.VN - Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc CATL đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot hình người, thủy điện và hàng không điện, trong nỗ lực xây dựng các động lực tăng trưởng mới khi thị trường xe điện trong nước chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

VOV.VN - Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc CATL đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot hình người, thủy điện và hàng không điện, trong nỗ lực xây dựng các động lực tăng trưởng mới khi thị trường xe điện trong nước chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

AI Trung Quốc vượt Meta và Google về mức độ sử dụng
AI Trung Quốc vượt Meta và Google về mức độ sử dụng

VOV.VN - Các mô hình AI Qwen của Alibaba đạt hàng tỷ lượt tải, vượt xa Google và Meta trong cuộc đua AI nguồn mở hiện nay.

AI Trung Quốc vượt Meta và Google về mức độ sử dụng

AI Trung Quốc vượt Meta và Google về mức độ sử dụng

VOV.VN - Các mô hình AI Qwen của Alibaba đạt hàng tỷ lượt tải, vượt xa Google và Meta trong cuộc đua AI nguồn mở hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ