Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi trừng phạt Nga thật nặng

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang Nam Carolina Lindsey Graham trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 29/7 cho rằng, các biện pháp trừng phạt hiện đang được Mỹ sử dụng chống lại Nga không có tác dụng, đồng thời kêu gọi đưa ra những lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham. Ảnh: AP.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu ông có ủng hộ việc đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Nga hay không, ông Graham nói: “Tôi tuyệt đối ủng hộ Tổng thống Donald Trump có các biện pháp cứng rắn hơn so với những gì ông Obama đã làm nhằm vào Nga. Như các bạn đã biết, các biện pháp như vũ trang cho Ukraine, trục xuất các nhà ngoại giao hay áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn so với thời Obama đã được thực hiện. Nhưng chúng không có tác dụng và họ [Nga-ND] vẫn đang cố can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi”.

Nhà lập pháp Mỹ chỉ ra rằng hôm 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong cuộc gặp, ông Trump ra lệnh “tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ bầu cử để ngăn các hoạt động chống phá của Nga cũng như những thế lực thù địch khác trong cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay”.

Thượng nghị sĩ Graham cũng bày tỏ sự hài lòng với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong đó ông ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ông Graham đồng thời nói thêm rằng ông có kế hoạch giới thiệu với Quốc hội một gói biện pháp trừng phạt mới.

“Tôi sẽ giới thiệu các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất nhằm vào Nga bởi những gì chúng tôi đang làm không mang lại hiệu quả”, Thượng nghị sĩ Graham kết luận./.

