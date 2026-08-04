Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận nhằm tránh đóng cửa chính phủ

Thỏa thuận được Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Susan Collins (đảng Cộng hòa) và Phó Chủ tịch Patty Murray (đảng Dân chủ) công bố ngày 3/8. Theo đó, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì ngân sách của chính phủ ở mức hiện tại đến ngày 11/12, trong khi nguồn ngân sách hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 30/9.

Thượng viện dự kiến bỏ phiếu thủ tục đối với dự luật trong ngày 3/8, với mục tiêu thông qua trước khi các nghị sĩ nghỉ hè. Nếu được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành, dự luật sẽ giúp tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa từ ngày 1/10, thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Susan Collins. (Ảnh: Reuters)

Theo bà Susan Collins, dự luật có nội dung "đơn giản", không bao gồm các điều khoản gây tranh cãi và vẫn bảo đảm điều chỉnh ngân sách cần thiết cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm, cứu trợ thiên tai và an ninh quốc gia. Bà cho rằng việc gia hạn ngân sách sẽ tạo thêm thời gian để Quốc hội tiếp tục đàm phán về gói chi tiêu dài hạn theo thông lệ lưỡng đảng.

Trong khi đó, bà Patty Murray cho biết dự luật đã loại bỏ nhiều nội dung mà đảng Dân chủ phản đối trong phiên bản do Hạ viện thông qua trước đó, bao gồm các đề xuất tăng chi tiêu quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mở rộng quyền điều chuyển ngân sách cho lực lượng Tuần tra Biên giới và cho phép Nhà Trắng hủy các khoản tài trợ liên bang.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi đây là "một con đường có trách nhiệm" để tránh tình trạng chính phủ đóng cửa, trong khi Hạ nghị sĩ Rosa DeLauro, thành viên Dân chủ cao cấp tại Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện, cũng đánh giá dự luật của Thượng viện là một bước cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, dự luật vẫn cần được Hạ viện thông qua. Hạ viện, hiện đã bước vào kỳ nghỉ tháng 8, trước đó đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời khác kéo dài đến ngày 4/12. Hai viện sẽ phải tiếp tục thương lượng để thống nhất một văn bản cuối cùng trước thời hạn ngân sách kết thúc vào cuối tháng 9.