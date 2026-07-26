Cuộc chiến Iran đe dọa lợi thế của đảng Cộng hòa tại các bang chiến địa

Nguy cơ cử tri quay lưng

Cuộc chiến Iran từ lâu đã không được phần lớn công chúng Mỹ ủng hộ. Một khảo sát mới cho thấy, cuộc xung đột này có thể đang khiến chính lực lượng cử tri MAGA của ông Trump - nhóm mà đảng Cộng hòa kỳ vọng sẽ đi bỏ phiếu đông đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, quay lưng.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo cuộc thăm dò do Politico công bố hôm 22/7, chỉ 37% những người ủng hộ Tổng thống Trump cho biết họ ủng hộ cuộc chiến nếu xung đột khiến giá cả tăng cao, giảm mạnh so với mức 50% hồi tháng 5. Giá cả đang tăng trở lại giữa những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến giữa Iran và Mỹ. Đặc biệt, giá dầu tăng vọt sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ phong tỏa một tuyến đường trên Biển Đỏ dành cho các tàu chở dầu.

Các cuộc giao tranh mới cũng làm tiêu tan hy vọng rằng cuộc chiến có thể chấm dứt sau khi Mỹ và Iran ký một biên bản ghi nhớ hồi tháng trước.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc hôm 23/7 đã vượt 4 USD/gallon. Trong khi lạm phát tiêu dùng tại Mỹ giảm trong tháng 6 nhờ giá dầu ổn định, giao tranh mới có thể khiến tình hình lạm phát nói chung tăng trở lại.

Những đợt giao tranh mới cũng khiến 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Ba người thiệt mạng khi một cuộc tấn công của Iran nhằm trúng một căn cứ Mỹ ở Jordan, trong khi một binh sĩ khác thiệt mạng khi vô hiệu hóa một UAV tại Iraq. Hơn 400 quân nhân đã bị thương trong cuộc chiến, dù chính quyền cho biết khoảng 90% trong số này đã trở lại làm nhiệm vụ.

Đảng Dân chủ đã chỉ trích chính quyền ông Trump sau những diễn biến mới nhất.

“Tính đến nay, ít nhất 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng do sự yếu kém của chính quyền các ông và tất cả các ông nên cảm thấy xấu hổ”, Hạ nghị sĩ Sara Jacobs, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, chỉ trích các quan chức chính quyền ông Trump tại phiên điều trần hôm 22/7.

Các lựa chọn của Mỹ

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa thừa nhận kịch bản tốt nhất đối với đảng này là cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên, họ cho rằng ông Trump đã xây dựng được đủ niềm tin với cử tri MAGA để những người này vẫn ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa, ngay cả khi không đồng tình với cuộc chiến.

“Tôi cho rằng Tổng thống có rất nhiều dư địa với lực lượng cử tri của mình trong hầu hết mọi vấn đề, bao gồm cả vấn đề này. Nhìn chung, cử tri của ông Trump vẫn dành cho ông rất nhiều thiện cảm và sẵn sàng cho ông không gian để xử lý những vấn đề mà họ không hoàn toàn ủng hộ”, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết.

Tuy nhiên, nguồn tin này thừa nhận cuộc chiến có thể khiến chiến lược huy động cử tri của đảng Cộng hòa trở nên phức tạp hơn, đặc biệt trong bối cảnh cử tri ủng hộ ông Trump thường đi bỏ phiếu mạnh mẽ hơn khi chính ông có tên trên lá phiếu.

“Vấn đề này vốn đã tồn tại nhưng tôi cho rằng cuộc phiêu lưu ở Iran đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn”, nguồn tin trên tiết lộ. Nhà Trắng cho rằng ông Trump có thể vừa xử lý cuộc chiến, vừa tập trung vào nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn tỏ ra hoài nghi.

Trong khi sức ép nhằm chấm dứt chiến tranh ngày càng gia tăng, một số nghị sĩ khác trong đảng Cộng hòa lại kêu gọi ông Trump đưa quân đội Mỹ tham chiến và thử thách quyết tâm của Iran. Họ muốn tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để buộc Tehran nhượng bộ về vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân.

“Chúng ta cần để quân đội làm điều họ giỏi nhất, sau đó đàm phán trên đống đổ nát”, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Texas Michael McCaul, cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, bình luận hôm 23/7. Theo ông: “Tôi cho rằng cách tiếp cận kiểu “đánh rồi lại dừng” này không đúng đắn và sẽ khiến mọi việc kéo dài đến tận bầu cử giữa kỳ. Đó chính xác là điều Iran đang cố gắng làm lúc này”.

Hôm 23/7, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đã thông qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh, qua đó thể hiện sự phản đối đối với cuộc chiến của ông Trump, với sự ủng hộ của 4 nghị sĩ Cộng hòa. Tại Thượng viện, một cuộc bỏ phiếu về nghị quyết trên đã được ngăn chặn vào phút chót do không đạt đủ số phiếu cần thiết để đưa biện pháp ra xem xét.

Vì sao Israel đứng ngoài chiến dịch không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran? VOV.VN - Israel chưa tham gia chiến dịch không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran dù từng phối hợp chặt chẽ trong giai đoạn đầu xung đột. Động thái này phản ánh những tính toán chiến lược của Washington, Tel Aviv và các nước Arab nhằm tránh nguy cơ chiến sự leo thang.

Canh bạc của Tổng thống Trump

Ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng nhìn chung người dân Mỹ đồng tình với các mục tiêu của chính quyền, trong đó có việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tổng thống Trump không đưa ra các quyết định dựa trên những cuộc thăm dò dư luận vốn hay thay đổi, mà dựa trên lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Điều người dân Mỹ quan tâm nhất là có một Tổng tư lệnh sẵn sàng hành động quyết đoán để bảo vệ họ và đó chính xác là điều Tổng thống Trump đang làm”, Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nói.

Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa cũng đưa ra lập trường tương tự Nhà Trắng, nhấn mạnh nỗ lực của ông Trump nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chính sách đối ngoại “Hòa bình thông qua sức mạnh” của Tổng thống Trump đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân - một mục tiêu nhận được sự ủng hộ áp đảo của cử tri”, Natalie Baldassarre, Thư ký báo chí quốc gia của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, cho biết.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cảnh báo lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump có thể giảm nhiệt trong cuộc bầu cử giữa kỳ nếu Mỹ đưa bộ binh vào Iran.

“Tôi cho rằng nếu chúng ta đưa lực lượng bộ binh vào, điều đó sẽ gây ra một rạn nứt không thể hàn gắn”, nguồn tin trên nói.

Naysan Rafati, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran tại Nhóm Phân tích Khủng hoảng Quốc tế, nhận định Tehran có thể đang hy vọng ông Trump sẽ khuất phục trước những sức ép chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, trước khi Iran rơi vào thời điểm không thể tiếp tục chịu đựng.

“Tehran chắc chắn cũng đang phải gánh chịu những tổn thất quân sự và tài chính đáng kể, cả do các cuộc tấn công của Mỹ và lệnh phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, họ tin rằng khả năng chống chịu của mình lớn hơn Washington”, ông Rafati nói.

Chuyên gia này đánh giá: “Đây là một canh bạc, bởi Tổng thống Trump có thể sẽ tăng cường các hoạt động quân sự của Mỹ. Ông ấy từng ám chỉ rằng nhiều cơ sở hạ tầng và mục tiêu hạt nhân có thể nằm trong tầm ngắm, thay vì tiếp tục nhượng bộ trong đàm phán”.

Washington Post hồi đầu tuần đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chính phủ Iran khó có khả năng nhượng bộ trước sức ép gia tăng từ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Bất chấp điều đó, ông Trump đang phát đi tín hiệu ủng hộ các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn hơn, có thể nhằm vào các cây cầu và lưới điện. Tổng thống đã gia tăng các cuộc tấn công trong 12 ngày qua do Iran tiếp tục đe dọa hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Marco Rubio, người đồng thời giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia, cho biết, chính sách của Tổng thống là “ăn miếng trả miếng”: “Họ (Iran - ND) đang phải trả một cái giá rất đắt cho những gì mình gây ra”.

Mỹ và Iran hiện đã đi được khoảng một nửa thời gian được quy định trong bản ghi nhớ nhằm hướng tới một thỏa thuận giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Ông Trump nói với Axios hôm 23/7 rằng Iran muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận, trong bối cảnh ông đang cân nhắc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.