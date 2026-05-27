Thượng viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia

Luật thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia được xem là một trong những trụ cột nhằm nâng cao năng lực an ninh - quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời là bước đi đầu tiên trong sáng kiến cải cách ngành tình báo của Thủ tướng Takaichi Sanae. Sau khi được cả hai viện Quốc hội thông qua, “Hội đồng Tình báo Quốc gia” sẽ chính thức được thành lập.

Phiên họp toàn thể của Thượng viện Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Hội đồng này sẽ do Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm làm Chủ tịch, với sự tham gia của 9 quan chức cấp bộ trưởng, gồm Chánh Văn phòng Nội các, Bộ trưởng Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Giao thông, Quốc phòng, Bộ trưởng phụ trách chính sách tiền tệ và Chủ nhiệm Ủy ban Công an Quốc gia.

Hội đồng Tình báo Quốc gia có nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng như chỉ đạo hoạt động tình báo liên quan đến an ninh, chống khủng bố, ứng phó với các hoạt động tình báo từ nước ngoài, điều phối công tác phản gián… Bên cạnh đó, dự luật cũng quy định “tất cả các bộ trưởng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời mọi thông tin, tài liệu cần thiết khi Thủ tướng yêu cầu”.

Ngoài ra, “Phòng Điều tra Tình báo” trực thuộc Phủ Nội các hiện nay sẽ được nâng cấp thành “Cục Tình báo Quốc gia” với nhiều quyền hạn hơn, trong đó có quyền điều phối tập trung các bộ, ngành và cơ quan trong hoạt động thu thập, phân tích thông tin. Cục Tình báo Quốc gia Nhật Bản dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7/2026 và được quản lý ở cấp tương đương với Cơ quan An ninh Quốc gia - cơ quan giám sát các chính sách đối ngoại và an ninh.

Trước khi được thông qua, đây là một trong những dự luật gây tranh cãi và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhất tại Nhật Bản do những lo ngại liên quan đến khả năng xâm phạm quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, tiếp cận thông tin mật, cũng như nguy cơ tác động tới môi trường chính trị và quan hệ đối ngoại trong một số trường hợp cụ thể.