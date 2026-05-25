Máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda, Nhật Bản do vỡ lốp

Máy bay gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp là một máy bay chở khách mang số hiệu 19 của hãng hàng không Nhật Bản Skymark. Theo báo cáo ban đầu, trong quá trình bay, các thiết bị an toàn của máy bay đã phát hiện sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo.

Một lốp phía sau bên trái của máy bay đã bị vỡ. (Ảnh NHK)

Vào lúc 18h50 ngày 25/5 (theo giờ địa phương), máy bay này vẫn đang đỗ tại đường băng C của sân bay, đến nay, đường băng này vẫn đang bị phong tỏa và việc phong tỏa có khả năng sẽ kéo dài đến 20h – Ban quản lý an toàn của sân bay thông báo.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một lốp phía sau bên trái của máy bay đã bị vỡ. Hiện nay, nhiều kỹ sư đang có mặt để tìm hiểu và lên kế hoạch sửa chữa. Văn phòng sân bay Tokyo cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 169 hành khách và chưa có thông tin về thương vong.

Máy bay này vẫn đang đỗ tại đường băng C của sân bay Haneda. (Ảnh NHK)

Skymark Airlines là hãng hàng không giá rẻ (LCC) độc lập lớn nhất tại Nhật Bản, chuyên khai thác các đường bay nội địa. Được thành lập vào năm 1996, hãng này nổi tiếng với dịch vụ chất lượng, giá vé phải chăng và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên cạnh tranh trực tiếp tại sân bay Haneda ở Tokyo.