Máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda, Nhật Bản do vỡ lốp

Thứ Hai, 19:12, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo tin khẩn do Bộ Giao thông Nhật Bản vừa cho biết, một máy bay chở khách của hãng Skymark đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo vì một sự cố hy hữu.

Máy bay gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp là một máy bay chở khách mang số hiệu 19 của hãng hàng không Nhật Bản Skymark. Theo báo cáo ban đầu, trong quá trình bay, các thiết bị an toàn của máy bay đã phát hiện sự cố trong hệ thống lốp và tổ lái đã buộc phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo.

Một lốp phía sau bên trái của máy bay đã bị vỡ. (Ảnh NHK)

Vào lúc 18h50 ngày 25/5 (theo giờ địa phương), máy bay này vẫn đang đỗ tại đường băng C của sân bay, đến nay, đường băng này vẫn đang bị phong tỏa và việc phong tỏa có khả năng sẽ kéo dài đến 20h – Ban quản lý an toàn của sân bay thông báo.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một lốp phía sau bên trái của máy bay đã bị vỡ. Hiện nay, nhiều kỹ sư đang có mặt để tìm hiểu và lên kế hoạch sửa chữa. Văn phòng sân bay Tokyo cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 169 hành khách và chưa có thông tin về thương vong.

Máy bay này vẫn đang đỗ tại đường băng C của sân bay Haneda. (Ảnh NHK)

Skymark Airlines là hãng hàng không giá rẻ (LCC) độc lập lớn nhất tại Nhật Bản, chuyên khai thác các đường bay nội địa. Được thành lập vào năm 1996, hãng này nổi tiếng với dịch vụ chất lượng, giá vé phải chăng và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên cạnh tranh trực tiếp tại sân bay Haneda ở Tokyo.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Vì sao sạc dự phòng lại liên tục bốc cháy trên máy bay?

VOV.VN - Khi ngày càng nhiều người đi máy bay, việc tuân thủ các quy định về đóng gói hành lý và sạc dự phòng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nhân viên hàng không điều tiết máy bay giữa nắng nóng 71 độ tại Nội Bài

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiệt độ bề mặt sân đỗ tàu bay tại Cảng HKQT Nội Bài lên tới 71 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt như “chảo lửa”, các cán bộ, nhân viên khu bay vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

VOV.VN - Ứng phó với tình trạng vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao dịp cao điểm, các đơn vị lữ hành đã linh hoạt thiết kế lại tour tuyến hướng về sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Hành trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ mà còn giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tour du lịch hè năm nay.

Máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ tối 3/5 (theo giờ địa phương) vì lý do kỹ thuật.

Australia tìm kiếm sự hợp tác từ Trung Quốc để tránh thiếu hụt nhiên liệu máy bay

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang ở thăm Trung Quốc. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong đã thuyết phục Trung Quốc hợp tác nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay.

