Tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ gặp nạn

Giới chức Thủy quân Lục chiến Mỹ xác nhận lực lượng cứu hộ đã được điều động ứng phó với một sự cố hàng không cấp độ A xảy ra trên đường băng. Vụ rơi tiêm kích đã gây ra một đám cháy dữ dội tại khu vực phía đông đường băng của căn cứ Miramar. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao cùng phần xác máy bay bị cháy rụi.

Tiêm kích F-35B bị cháy rụi. (Ảnh: Reuters)

Chiếc F-35B gặp nạn thuộc biên chế Không đoàn Không quân Thủy quân Lục chiến số 3. Phi công đã kịp thời sử dụng ghế phóng và được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

F-35B là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của Mỹ, được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Loại máy bay này có thể triển khai từ tàu đổ bộ tấn công, sân bay dã chiến hoặc các khu vực có đường băng hạn chế, giúp tăng đáng kể tính cơ động trong các chiến dịch tác chiến của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Đây là dòng máy bay với giá trung bình khoảng 109 triệu USD mỗi chiếc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được quân đội Mỹ điều tra.