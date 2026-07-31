Thời sự quốc tế tối 31/7: Mỹ - Iran nối lại không kích và tấn công tên lửa

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa của Iran nhằm vào các mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ tại Jordan được nhiều chuyên gia xem là thông điệp cứng rắn từ Tehran trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp diễn.
Xem thêm: Iran tuyên bố "trừng phạt" Mỹ, ông Trump cảnh báo giáng đòn mạnh
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.
VOV.VN - New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án cho cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án cho cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy các đòn không kích của nước này khó có thể buộc Iran thay đổi lập trường, đẩy ông Trump vào thế ngày càng khó khăn khi xung đột tiếp tục kéo dài và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.
VOV.VN - Đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy các đòn không kích của nước này khó có thể buộc Iran thay đổi lập trường, đẩy ông Trump vào thế ngày càng khó khăn khi xung đột tiếp tục kéo dài và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.