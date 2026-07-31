Thời sự quốc tế tối 31/7: Mỹ - Iran nối lại không kích và tấn công tên lửa

Ông Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 cho biết, Washington đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời cảnh báo chiến dịch quân sự có thể được nối lại nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.