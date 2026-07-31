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Thời sự quốc tế tối 31/7: Mỹ - Iran nối lại không kích và tấn công tên lửa

Thứ Sáu, 21:35, 31/07/2026
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VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran liên tiếp triển khai các đòn đáp trả quân sự, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn khu vực.

Xem thêm: Iran tuyên bố "trừng phạt" Mỹ, ông Trump cảnh báo giáng đòn mạnh

PV/VOV.VN
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