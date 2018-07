Tiết lộ cách thức các thành viên trong đội bóng Thái Lan thoát hiểm

4 thành viên đầu tiên của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được giải cứu khỏi hang Tham Luang một cách an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, hành trình để tới cửa hang không hề dễ dàng, các thành viên trong đội bóng phải vượt qua những thách thức mà ngay cả thợ lặn chuyên nghiệp nhất cũng phải e sợ.

Để vào sâu bên trong hang Tham Luang, các thành viên trong đội bóng phải đi qua các khe hẹp. Ảnh: Bangkok Post.

Mặc bộ đồ lặn và mang theo bình dưỡng khí trên người, các thành viên nhí của đội bóng phải qua quãng đường dài 4km cùng với các thợ lặn chuyên nghiệp. Khoảng 1 km trong hành trình này là các khe hẹp bị ngập nước, vì thế việc sử dụng mặt nạ dưỡng khí vô cùng khó khăn.

Trước đó có nhiều thông tin cho rằng, hầu hết các thành viên trong đội bóng bị mắc kẹt không biết cách để bơi. Các khóa học dạy bơi thường rất hiếm tại Thái Lan. Việc thiếu kỹ năng bơi lội cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những trường hợp trẻ em dưới 15 tuổi tại quốc gia này bị chết đuối thương tâm. Trong nhiều ngày qua, các cậu bé đã được học bơi và lặn trước khi họ bắt đầu hành trình ra khỏi hang.

Trước chiến dịch giải cứu, nhiều thợ lặn hang sâu dày dặn kinh nghiệm đã cảnh báo những khó khăn tiềm ẩn trước mắt khi lặn để thoát ra hang Tham Luang. Cùng với việc thiếu kinh nghiệm lặn, thể trạng của các thành viên trong đội bóng cũng bị yếu đi do thiếu lương thực và thuốc men, thêm vào đó là lượng oxy ngày càng cạn dần.

Thoát ra ngoài như thế nào?

Trong đợt giải cứu đầu tiên, mỗi cậu bé được 2 thợ lặn tháp tùng, một người ở bên cạnh và một người theo sau. Họ lần đường ra cửa hang nhờ bám vào sợi dây thừng dài khoảng 4,8km mắc dọc lối đi.

Reuters cho biết, có 13 thợ lặn nước ngoài và 5 thợ lặn thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của Thái Lan tham gia chiến dịch cứu hộ ngày 8/7. Các thành viên đội bóng phải di chuyển qua những lối đi hẹp bị ngập nước và tại một số chỗ, lối đi chỉ rộng khoảng 0,6m. Theo chính phủ Thái Lan, khi tới điểm quá hẹp mà người mang theo bình oxy không thể chui qua, thợ lặn sẽ nhấc bình oxy ra khỏi lưng các em và từ từ hướng dẫn cách luồn qua các ngóc ngách.

Theo kế hoạch để đưa một người ra tới cửa hang phải mất 6 tiếng đồng hồ, tuy nhiên, cả 4 thành viên của đội bóng đều được đưa ra ngoài sớm hơn dự kiến. Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, đồng thời là người chỉ huy hoạt động cứu hộ, ông Narongsak Osottanakorn cho biết: “Đợt giải cứu đợt đầu diễn ra rất suôn sẻ”.

Chạy đua với thời tiết và địa hình

Do đang là mùa mưa nên mưa lớn có thể ập xuống bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của các thành viên còn lại trong đội bóng và nhân viên cứu hộ. Trong những ngày qua, các nhân viên cứu hộ đã nỗ lực bơm nước ra khỏi hang để giúp việc đưa đội bóng ra ngoài trở nên dễ dàng hơn.

Theo ước tính, khoảng 100 triệu lít nước đã được bơm ra ngoài. Giới chức Thái Lan cho biết, cần phải hoàn thành việc giải cứu trong thời gian sớm nhất, trước khi mưa lớn trút xuống gây ngập lụt hang một lần nữa.

Nước trong hang rất đục do chứa nhiều bùn đất. Thêm vào đó, tầm nhìn gần như bằng 0 do thiếu ánh sáng. Nhiều người lo ngại tầm nhìn kém sẽ khiến các thành viên trong đội bóng dễ hoảng sợ do phải ở quá lâu trong hang tối.

Ngoài ra, địa hình trong hang rất phức tạp, gồ ghề. Nhà chức trách đã lưu ý đến các lối đi nhỏ hẹp gần điểm giao cắt chữ T là nơi nguy hiểm nhất trong hành trình mà đội “Lợn hoang” phải trải qua. Narongsak Osottanakorn, người chỉ huy lực lượng cứu hộ cho biết: “Khu vực khó khăn nhất đối với thợ lặn là ở bên trái điểm giao cắt chữ T. Đó là một đường hầm có lối đi vòng vèo lên xuống rất nhỏ hẹp và bạn cần phải xoay người để vượt qua”.

Cuối tuần qua, các quan chức cảnh báo mức oxy trong hang đã giảm từ 21% xuống 15%, khiến các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn. Phát biểu với báo chí, chỉ huy của đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan cho biết, họ còn rất ít thời gian để giải cứu các thành viên còn lại của đội bóng.

Ý tưởng sáng tạo để giải cứu

Việc giải cứu đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt tại hang Tham Luang đã thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới và một số công ty đã đưa ra những ý tưởng rất sáng tạo phục vụ cho quá trình giải cứu. Tỷ phú công nghệ Elon Musk, Chủ tịch tập đoàn Tesla đã đề xuất ý tưởng sử dụng một tàu ngầm nhỏ với kích cỡ chỉ bằng cơ thể trẻ em.

Con tàu này được chế tạo từ một tên lửa quỹ đạo của công ty do ông điều hành. Trong thông báo đăng tải trên trang mạng Twitter, ông Elon Musk viết: “Việc chế tạo tàu ngầm mini này sẽ mất khoảng 8 tiếng, tiếp đó cần 17 tiếng nữa để vận chuyển đến Thái Lan bằng máy bay".

Theo Elon Musk, chiếc tàu ngầm này đủ nhẹ để hai thợ lặn có thể mang vào hang và đủ nhỏ để có thể di chuyển qua các khoảng hẹp trong hang Tham Luang. Ngoài ra, ông Elon Musk đề cập tới việc sử dụng kén thoát hiểm và ống bơm hơi bằng nilông thâm nhập qua các lối hẹp của hang để tạo một “đường hầm đưa đội bóng ra ngoài. Hiện, giới chức Thái Lan vẫn chưa có phản hồi nào về kế hoạch này của ông./.

