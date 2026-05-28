English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần mắc kẹt trong hang động ngập nước ở Lào

Thứ Năm, 06:30, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, 5 người mắc kẹt trong một hang động ngập nước tại Lào suốt khoảng một tuần qua đã may mắn được cứu sống. Lực lượng cứu hộ của Lào và Thái Lan vẫn đang tích cực phối hợp tìm kiếm những người còn lại.

Ông Kengkard Bongawong, người đứng đầu lực lượng cứu hộ Metta Tham Kalasin của Thái Lan, cho biết: “Vào lúc 16h30 (09h30 GMT), chúng tôi đã tìm thấy các nạn nhân. Hiện đã tìm được 5 người và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm 2 người còn lại. Chúng tôi đã xác định được vị trí của họ và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin”.

tim thay 5 nguoi song sot sau mot tuan mac ket trong hang dong ngap nuoc o lao hinh anh 1
Các thành viên đội cứu hộ tham gia giải cứu những người mắc kẹt trong hang động tại tỉnh Xaysomboun, Lào, ngày 25/5/2026. Ảnh: Metta Tham Kalasin Rescue/Reuters

Theo hãng thông tấn nhà nước Lào - Lao Phatthana News và thông tin do một nhóm tình nguyện địa phương cung cấp, nhóm gồm 7 công dân Lào đã vào hang tại tỉnh Xaysomboun từ tuần trước để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn và sạt lở đất sau đó đã chặn lối ra, khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong hang động. Hàng chục nhân viên cứu hộ của Lào và Thái Lan nhanh chóng được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Theo tờ The Guardian, một video do đội cứu hộ Thái Lan đăng tải cho thấy khoảnh khắc các thợ lặn nổi lên khỏi mặt nước và phát hiện những người dân làng đang ngồi trên một tảng đá với xung quanh là nước lũ. Nhiều người đội đèn pin trên đầu. Các video khác ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ bên trong và ngoài hang ôm nhau, reo hò sau khi tìm thấy người sống sót. Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng đã mất ít nhất 4 ngày lặn qua những đoạn hang hẹp, tối và ngập nước để tìm đường tiếp cận khu vực nghi có người mắc kẹt. Được biết, người dân địa phương thường xuyên đến khu vực này để tìm kiếm các vỉa vàng, bất chấp cảnh báo rủi ro từ chính quyền.

Chiến dịch cứu hộ lần này có sự tham gia của các thợ lặn hang động chuyên nghiệp từ Thái Lan và một số nước khác. Trong số này có những người từng tham gia cuộc giải cứu đội bóng đá thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang năm 2018.

lan bien.jpg

Thảm kịch lặn hang động tại Maldives: 5 du khách Italy tử vong

VOV.VN - Ngày 14/5, một chuyến thám hiểm đại dương tại "thiên đường" Maldives đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi 5 công dân Italy, trong đó có một giáo sư sinh học biển danh tiếng, thiệt mạng trong một vụ tai nạn lặn hang động tại đảo san hô Vaavu Atoll. 

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Lào mắc kẹt trong hang động giải cứu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15
Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Iran cho biết 4 sĩ quan quân đội nước này đã thiệt mạng khi ngăn chặn chiến dịch cứu hộ do Mỹ tiến hành nhằm giải cứu phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại khu vực phía Nam Isfahan hôm 5/4.

Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15

Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Iran cho biết 4 sĩ quan quân đội nước này đã thiệt mạng khi ngăn chặn chiến dịch cứu hộ do Mỹ tiến hành nhằm giải cứu phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi tại khu vực phía Nam Isfahan hôm 5/4.

Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran
Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu hai thành viên tổ bay của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã khiến Mỹ và Israel chịu tổn thất lớn về phương tiện, ở mức được đánh giá là chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

VOV.VN - Chiến dịch giải cứu hai thành viên tổ bay của tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran đã khiến Mỹ và Israel chịu tổn thất lớn về phương tiện, ở mức được đánh giá là chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Bí mật đặc nhiệm dù Mỹ chuyên giải cứu phi công ở phía sau chiến tuyến đối phương
Bí mật đặc nhiệm dù Mỹ chuyên giải cứu phi công ở phía sau chiến tuyến đối phương

VOV.VN - Công việc của một lính PJ (cứu hộ dù) thuộc không quân Mỹ được coi là một trong những nhiệm vụ gian khổ nhất trong quân đội nước này. Vụ giải cứu phi công vừa qua đã phản ánh phần nào tính chất đặc biệt của lực lượng này.

Bí mật đặc nhiệm dù Mỹ chuyên giải cứu phi công ở phía sau chiến tuyến đối phương

Bí mật đặc nhiệm dù Mỹ chuyên giải cứu phi công ở phía sau chiến tuyến đối phương

VOV.VN - Công việc của một lính PJ (cứu hộ dù) thuộc không quân Mỹ được coi là một trong những nhiệm vụ gian khổ nhất trong quân đội nước này. Vụ giải cứu phi công vừa qua đã phản ánh phần nào tính chất đặc biệt của lực lượng này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ