Tìm thấy 5 người sống sót sau một tuần mắc kẹt trong hang động ngập nước ở Lào

Ông Kengkard Bongawong, người đứng đầu lực lượng cứu hộ Metta Tham Kalasin của Thái Lan, cho biết: “Vào lúc 16h30 (09h30 GMT), chúng tôi đã tìm thấy các nạn nhân. Hiện đã tìm được 5 người và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm 2 người còn lại. Chúng tôi đã xác định được vị trí của họ và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin”.

Các thành viên đội cứu hộ tham gia giải cứu những người mắc kẹt trong hang động tại tỉnh Xaysomboun, Lào, ngày 25/5/2026. Ảnh: Metta Tham Kalasin Rescue/Reuters

Theo hãng thông tấn nhà nước Lào - Lao Phatthana News và thông tin do một nhóm tình nguyện địa phương cung cấp, nhóm gồm 7 công dân Lào đã vào hang tại tỉnh Xaysomboun từ tuần trước để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn và sạt lở đất sau đó đã chặn lối ra, khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong hang động. Hàng chục nhân viên cứu hộ của Lào và Thái Lan nhanh chóng được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Theo tờ The Guardian, một video do đội cứu hộ Thái Lan đăng tải cho thấy khoảnh khắc các thợ lặn nổi lên khỏi mặt nước và phát hiện những người dân làng đang ngồi trên một tảng đá với xung quanh là nước lũ. Nhiều người đội đèn pin trên đầu. Các video khác ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ bên trong và ngoài hang ôm nhau, reo hò sau khi tìm thấy người sống sót. Trước đó, lực lượng cứu hộ cũng đã mất ít nhất 4 ngày lặn qua những đoạn hang hẹp, tối và ngập nước để tìm đường tiếp cận khu vực nghi có người mắc kẹt. Được biết, người dân địa phương thường xuyên đến khu vực này để tìm kiếm các vỉa vàng, bất chấp cảnh báo rủi ro từ chính quyền.

Chiến dịch cứu hộ lần này có sự tham gia của các thợ lặn hang động chuyên nghiệp từ Thái Lan và một số nước khác. Trong số này có những người từng tham gia cuộc giải cứu đội bóng đá thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang năm 2018.