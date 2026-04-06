Bí mật đặc nhiệm dù Mỹ chuyên giải cứu phi công ở phía sau chiến tuyến đối phương

Đặc nhiệm giải cứu tinh nhuệ của quân đội Mỹ

Khi xuất hiện những tin tức đầu tiên hôm 3/4 về việc một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran với hai phi công trên máy bay, quân đội Mỹ đã giao nhiệm vụ dường như bất khả thi cho Lực lượng Cứu hộ dù của không quân Mỹ, thường được gọi là “PJ”, đó là giải cứu một phi công và một hoa tiêu từ ngay phía sau chiến tuyến của đối phương.

Đặc nhiệm giải cứu dù (Pararescue). Ảnh: Không quân Mỹ.

Các PJ đóng vai trò như phương án bảo hiểm tối thượng của Lầu Năm Góc. Hoạt động dưới khẩu hiệu “Để những người khác được sống”, những chuyên gia tinh nhuệ này được huấn luyện để đến những nơi không ai khác có thể đến, thường dưới hỏa lực dữ dội và trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất.

Marc Polymeropoulos, cựu nhân viên cấp cao của cơ quan tình báo CIA, cho biết: “Đây là một trong những đơn vị không được biết đến nhiều của Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt liên hợp (JSOC)… Họ dĩ nhiên là lực lượng tinh nhuệ nhất của Mỹ, được huấn luyện để làm những việc bất khả thi, thường là vượt qua chiến tuyến để giải cứu phi công bị bắn rơi hoặc nhân viên quân sự hay tình báo Mỹ cũng bị bắn rơi”.

Khái niệm về một lực lượng cứu hộ dù chuyên trách bắt nguồn từ cuối Thế chiến II. Sau khi nhiều máy bay của quân Đồng minh bị mất tích trong những khu rừng rậm rạp ở Đông Nam Á, quân đội Mỹ nhận ra rằng họ cần một lực lượng chuyên biệt gồm các “lính cứu thương-biệt kích” có khả năng giải cứu nhân lực của họ từ vách đá, tuyết, rừng rậm và biển.

Ngày nay, mỗi thành viên của đơn vị này đều là một nhân viên y tế được chứng nhận, với khả năng cung cấp chăm sóc y tế cứu sinh mạng giữa lúc giao tranh ác liệt.

Hơn 12.000 nhiệm vụ cứu hộ chiến đấu đã được hoàn thành

“Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ nhảy dù (PJ) là trong trường hợp họ đang tìm kiếm một quân nhân Mỹ mất tích, họ đồng thời có khả năng cung cấp cả chăm sóc y tế”, Polymeropoulos lưu ý. Ông nhấn mạnh thêm rằng quá trình huấn luyện y tế chuyên sâu đã tạo nên sự khác biệt giữa PJ và các đơn vị đặc nhiệm khác.

Trở thành một PJ được coi là một trong những nhiệm vụ gian khổ nhất trong quân đội Mỹ. Quá trình huấn luyện kéo dài gần hai năm và bao gồm một chương trình học khắc nghiệt, với các khoa mục như leo núi, lặn chiến đấu ở độ sâu 40m, nhảy dù tự do và sơ cứu chuyên sâu.

Có lẽ khắc nghiệt nhất là chương trình huấn luyện SERE (Sinh tồn, Lẩn trốn, Kháng cự và Thoát hiểm), với các kỹ năng sống sót trong tự nhiên và chịu đựng những khó khăn về tâm lý và thể chất khi bị lực lượng đối địch giam cầm.

“Tỷ lệ đào thải sẽ rất cao”, Polymeropoulos giải thích. “Họ cần phải có đủ điều kiện. Không chỉ là sức bền thể chất, mà còn là khả năng tự tư duy một cách nhanh nhạy, tức là còn cần cả khía cạnh tinh thần”.

Chiến dịch ở Iran là nhiệm vụ ở “Cấp độ Một” mà các lính cứu hộ dù (PJ) được huấn luyện chuyên sâu để thực hiện: Hoạt động “trong khu vực bị cấm”.

“Nhiệm vụ của họ là thực hiện các cuộc giải cứu phía sau chiến tuyến của kẻ thù, dưới hỏa lực, trong điều kiện khắc nghiệt mà hầu như không có bất kỳ sự hỗ trợ nào”, Jonathan Hackett, một chuyên gia về năng lực tác chiến đặc biệt của Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết.

Hoạt động trên lãnh thổ Iran đặt ra cho những ngươi lính này một loạt thách thức riêng, bao gồm hệ thống phòng không tinh vi và mối đe dọa thường trực bị bắt giữ.

Kể từ khi xảy ra loạt tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, các lính cứu hộ dù của Mỹ đã thực hiện hơn 12.000 nhiệm vụ giải cứu chiến đấu trên khắp Trung Đông. Phạm vi hoạt động của họ còn mở rộng ra bên ngoài chiến trường. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm giải cứu khẩn cấp các phi hành gia NASA trong trường hợp tàu vũ trụ gặp trục trặc hoặc phải hạ cánh xuống nước.

