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Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị châu Âu

Thứ Ba, 16:50, 03/11/2026
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VOV.VN - Trong hai ngày 1 và 2/11, một làn sóng tấn công mạng nguy hiểm nhắm vào hệ thống điều khiển làm mát và tủ đông công nghiệp đang lan rộng khắp các chuỗi bán lẻ tại châu Âu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng thực phẩm.

Vụ việc bắt đầu bùng phát từ đầu tháng 10/2026 khi cảnh sát Pháp ghi nhận hàng trăm siêu thị bị can thiệp nhiệt độ từ xa, khiến thực phẩm rã đông hàng loạt và thậm chí gây chập cháy cục bộ ở một số điểm bán lẻ. Đến những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, chiến dịch phá hoại này tiếp tục mở rộng sang hàng loạt quốc gia Bắc Âu và Tây Âu.

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Thủ đoạn của tin tặc là khai thác lỗ hổng từ các mô-đun kết nối dữ liệu di động 4G đời cũ dùng để giám sát thiết bị từ xa. Ảnh: Reuters

Tại Thụy Điển, trong hai ngày 1 và 2/11, hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu là Ica và Coop đồng loạt ghi nhận nhiều chi nhánh bị tin tặc can thiệp, đẩy nhiệt độ tủ đông từ mức âm sâu lên tới 50 độ C. Hậu quả là toàn bộ thực phẩm đông lạnh bị rã đông hoàn toàn, buộc các cửa hàng phải tiêu hủy hàng tấn thịt cá và đồ đông lạnh, đồng thời tạm ngừng phục vụ các quầy bảo quản lạnh.

Cùng thời điểm ngày 2/11, tại Bỉ và Luxembourg, khoảng 40 siêu thị Delhaize thuộc tập đoàn Ahold Delhaize, 15 cửa hàng Carrefour, 5 chi nhánh Spar cùng một chuỗi bán buôn thịt tại Antwerp rơi vào cảnh tương tự. Nhiệt độ tại một số thiết bị ở Bỉ thậm chí bị đẩy vọt lên tới 70 độ C, ước tính gây thiệt hại ban đầu riêng về thực phẩm hỏng lên tới hơn 100.000 euro chỉ trong một đêm. Tình trạng tương tự cũng lan sang Ireland với 13 cửa hàng SuperValu bị ảnh hưởng, trong khi tại Estonia và Phần Lan, nhiều siêu thị phải điều động gấp xe tải đông lạnh chuyên dụng xuyên đêm để giải cứu hàng hóa trước nguy cơ thiu hỏng.

Hậu quả của các vụ tấn công không chỉ dừng lại ở lượng lớn thực phẩm bị loại bỏ và tổn thất doanh thu trước mắt, mà còn làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh doanh hàng ngày, buộc nhiều siêu thị phải đóng cửa tạm thời, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng nếu sự cố không được phát hiện kịp thời. Ngoài ra, việc thiết bị vận hành quá tải ở nhiệt độ cao còn đe dọa làm chập cháy và phá hỏng vĩnh viễn các hệ thống máy nén công nghiệp đắt tiền.

Theo điều tra kỹ thuật ban đầu do đại diện chuỗi Coop công bố ngày 2/11, thủ đoạn của tin tặc là khai thác lỗ hổng từ các mô-đun kết nối dữ liệu di động 4G đời cũ dùng để giám sát thiết bị từ xa. Các bộ điều khiển công nghiệp lạc hậu này không có mã hóa bảo vệ mạnh hoặc vẫn dùng mật khẩu mặc định, giúp tin tặc dễ dàng vượt qua tường lửa để chuyển chế độ làm mát sang chu trình rã đông công suất tối đa. Đây là hình thức tấn công vật lý qua mạng nhằm gây tổn thất kinh tế trực tiếp và làm tê liệt nguồn cung thực phẩm tươi sống. Hiện các cơ quan an ninh mạng châu Âu đang phối hợp cùng các nhà bán lẻ để cô lập thiết bị thông minh bị ảnh hưởng, chuyển sang giám sát nhiệt độ thủ công và khẩn cấp thay thế toàn bộ hệ thống kết nối mạng mới nhằm ngăn chặn các đợt tấn công tiếp theo.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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