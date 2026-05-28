Cải chính

Tòa Hàn Quốc phán cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vô tội ở nhóm tội danh thứ 3

Thứ Năm, 10:49, 28/05/2026
VOV.VN - Hôm nay 28/5, Tòa án trung ương thủ đô Seoul tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xung quanh vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc.

Phiên tòa lần này là nhằm xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả”. Đây là 1 trong 8 nhóm tội danh mà Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị cáo buộc. Tại Tòa, nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật, do ông Yoon ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024, đã đề nghị mức án 2 năm tù khổ sai đối với cựu Tổng thống.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa. Ảnh: Jiji Press

Tuy nhiên, trái với nhận định của giới quan sát, sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tuyên bố ông Yoon Suk Yeol vô tội đối với cáo buộc mà bên công tố đưa ra. Sau phán quyết này, việc nhóm kiểm sát viên đặc biệt có tiến hành kháng án hay không đang thu hút sự chú ý của dư luận và giới pháp luật Hàn Quốc.

Trước đó, vào hôm 16/1, ông Yoon Suk Yeol cũng đã bị xét xử về các tội danh “cản trở thi hành công vụ đặc biệt” và “lạm dụng chức quyền”. Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tuyên mức án 5 năm tù khổ sai dành cho ông Yoon Suk Yeol liên quan nhóm tội danh này.

Tiếp đó, vào hôm 19/2 vừa qua, Tòa đã tuyên mức án “tù khổ sai chung thân” dành cho cựu Tổng thống về tội danh “chủ mưu gây nổi loạn”, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án “tử hình”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tòa án Hàn Quốc xét xử phúc thẩm cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
VOV.VN - Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Kim Keon Hee - phu nhân của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, với nhiều tội danh nghiêm trọng.

Tòa án Hàn Quốc bác đơn xin tại ngoại của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần đệ đơn xin tại ngoại có bảo lãnh nhưng hôm nay (2/10), cựu Tổng thống đang bị giam giữ Yoon Suk Yeol tiếp tục bị Tòa án trung ương thủ đô Seoul, Hàn Quốc bác bỏ đề nghị nêu trên.

Tòa án Hàn Quốc tiếp tục xét xử hình sự cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
VOV.VN - Hôm nay 9/6, việc xét xử Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc được tiếp tục tiến hành tại Tòa án trung ương thủ đô Seoul.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên cáo về Nghị quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol
VOV.VN - Trưa 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết liên quan đến việc luận tội tổng thống đương nhiệm của nước này. 

Vì sao tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không ngừng tăng cao?
VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung liên tục nhận được sự ủng hộ ngày một cao từ cử tri và công luận. Nguyên nhân của thành công này có nhiều yếu tố đáng chú ý.

