Tòa Hàn Quốc phán cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vô tội ở nhóm tội danh thứ 3

Phiên tòa lần này là nhằm xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả”. Đây là 1 trong 8 nhóm tội danh mà Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị cáo buộc. Tại Tòa, nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật, do ông Yoon ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024, đã đề nghị mức án 2 năm tù khổ sai đối với cựu Tổng thống.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa. Ảnh: Jiji Press

Tuy nhiên, trái với nhận định của giới quan sát, sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tuyên bố ông Yoon Suk Yeol vô tội đối với cáo buộc mà bên công tố đưa ra. Sau phán quyết này, việc nhóm kiểm sát viên đặc biệt có tiến hành kháng án hay không đang thu hút sự chú ý của dư luận và giới pháp luật Hàn Quốc.

Trước đó, vào hôm 16/1, ông Yoon Suk Yeol cũng đã bị xét xử về các tội danh “cản trở thi hành công vụ đặc biệt” và “lạm dụng chức quyền”. Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tuyên mức án 5 năm tù khổ sai dành cho ông Yoon Suk Yeol liên quan nhóm tội danh này.

Tiếp đó, vào hôm 19/2 vừa qua, Tòa đã tuyên mức án “tù khổ sai chung thân” dành cho cựu Tổng thống về tội danh “chủ mưu gây nổi loạn”, trong khi phía kiểm sát đề nghị mức án “tử hình”.