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Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee kháng án

Thứ Tư, 15:40, 01/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (1/7), bà Kim Keon Hee - phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã quyết định trình đơn kháng án đối với phán quyết do Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đưa ra hôm 26/6 về tội danh “lạm dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính”.

 

Trong đơn kháng án trình lên tòa cấp cao, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee chỉ trích Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định sai sự thật và có nhiều sai lầm liên quan đến các vấn đề pháp lý tại phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời cho rằng hình phạt mà tòa đưa ra là quá nặng. Đây được coi là lý do chính để bà Kim Keon Hee quyết định không chấp nhận hình phạt của Tòa sơ thẩm.

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Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, vào hôm 26/6 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã chấp thuận cáo buộc của bên công tố cho rằng cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã nhiều lần nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng… tương đương 300 triệu KRW (khoảng 200.000 USD) trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023. Đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cao cấp hoặc có điều kiện thuận lợi để thực hiện trót lọt các dự án lớn của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, tòa nhận định bà Kim Keon Hee đã từ bỏ trách nhiệm xã hội của mình, lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân Tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao, xác định bà Kim “có tội” và tuyên phạt cựu Đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai.

Ngoài tội danh nêu trên, bà Kim Keon Hee đã bị xét xử về tội danh vi phạm Luật quỹ chính trị và Luật thị trường vốn, do các hành vi nhận hối lộ, thao túng giá chứng khoán… Ngày 28/4, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bà Kim về cáo buộc này và đã tuyên phạt bị cáo 20 tháng tù khổ sai.

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Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị kết án 7 năm tù

VOV.VN - Ngày 26/6, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee thêm 7 năm tù trong vụ án nhận quà để can thiệp bổ nhiệm nhân sự. Bà Kim hiện đang chấp hành bản án 4 năm tù trong một vụ án khác liên quan đến thao túng cổ phiếu và hối lộ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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