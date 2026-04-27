Toàn cảnh quốc tế sáng 27/4: Ông Trump thông tin về vụ nổ súng tại Nhà Trắng
VOV.VN - Công tố viên liên bang tại Washington, bà Jeanine Pirro, cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã bị truy tố với hai tội danh sử dụng súng trong một tội phạm bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.
Theo bà Pirro, nghi phạm trong vụ nổ súng tại buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sẽ ra hầu tòa vào ngày 27/4 tại tòa án liên bang. Bà nhận định dựa trên những thông tin ban đầu, có thể thấy người này mang ý định gây ra “càng nhiều thiệt hại và thương vong càng tốt”. Công tố viên liên bang cũng cho biết sẽ còn nhiều cáo buộc bổ sung khi giới chức tiếp tục thu thập chứng cứ trong bối cảnh vụ án vẫn đang diễn biến phức tạp.