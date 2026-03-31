Toàn cảnh quốc tế sáng 31/3: Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông, áp sát Iran

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani cho biết Tehran đang theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 30/3 đã kêu gọi Saudi Arabia trục xuất lực lượng Mỹ, đồng thời tái khẳng định các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực chỉ nhằm vào các đối thủ.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...
VOV.VN - Iran ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
