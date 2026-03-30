Toàn cảnh quốc tế trưa 30/3: Iran theo dõi sát sao tàu sân bay của Mỹ

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.