Toàn cảnh quốc tế sáng 7/4: Iran tấn công nơi trú ẩn của các sĩ quan Mỹ tại Kuwait

VOV.VN - Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đây là đợt tấn công thứ 97 trong khuôn khổ chiến dịch Lời hứa Chân Thật 4. Một trong những mục tiêu chính là địa điểm được cho là nơi trú ẩn của các chỉ huy, sĩ quan Mỹ gần căn cứ hải quân Mohammad al-Ahmad tại Kuwait.

