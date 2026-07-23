English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tokyo lên tiếng sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về quan hệ Nhật - Trung

Thứ Năm, 15:24, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh quan hệ với Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng, đặc biệt sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc, Tokyo đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Trả lời báo chí quốc tế trong chuyến thăm Philippines hôm 22/7 về quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Hiện nay quan hệ Nhật - Trung đang ở trong tình trạng không tốt, với khuynh hướng đáng lo lắng và Mỹ đang dõi theo với sự quan ngại”.

tokyo len tieng sau phat ngon cua ngoai truong my ve quan he nhat - trung hinh anh 1
Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Phát ngôn này lập tức thu hút sự chú ý của công luận quốc tế và trở thành một trong những vấn đề được nhấn mạnh trong cuộc họp báo vừa diễn ra sáng nay (23/7) tại Tokyo. Tại đây, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Phát ngôn này được ông Rubio đưa ra cùng lúc với sự thông cảm dành cho những khó khăn mà Nhật Bản đang phải đối diện, bao gồm cả các biện pháp quản lý xuất khẩu của Trung Quốc và được đặt trong tổng thể mối quan hệ mật thiết Nhật - Mỹ”.

Về quan điểm của Tokyo đối với quan hệ Nhật - Trung, Bộ trưởng Kihara nói: “Phương châm thúc đẩy một cách toàn diện hợp tác chiến lược đôi bên cùng có lợi và kiến tạo một mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với Trung Quốc là nhất quán. Mọi cơ hội đối thoại với Trung Quốc vẫn đang rộng mở và Nhật Bản sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình, ứng xử một cách bình tĩnh và thích hợp trên cơ sở lợi ích quốc gia. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác”.

Quan hệ Nhật - Trung bắt đầu căng thẳng từ hôm 7/11/2025, sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực
Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ New Zealand vừa trao đổi Công hàm ngoại giao, về việc Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) liên quan việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương hỗ giữa lực lượng quốc phòng hai nước có hiệu lực.

Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực

Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ New Zealand vừa trao đổi Công hàm ngoại giao, về việc Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) liên quan việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tương hỗ giữa lực lượng quốc phòng hai nước có hiệu lực.

Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản
Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Số hộ gia đình đơn thân gồm những người ở độ tuổi từ 65 trở lên tại Nhật Bản đã vượt quá 9,3 triệu hộ - con số cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1986. Số liệu này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng đang diễn ra tại Nhật Bản. 

Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản

Khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Số hộ gia đình đơn thân gồm những người ở độ tuổi từ 65 trở lên tại Nhật Bản đã vượt quá 9,3 triệu hộ - con số cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê vào năm 1986. Số liệu này tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng đang diễn ra tại Nhật Bản. 

Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI
Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

VOV.VN - Ngày 16/7, cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về Trí tuệ Nhân tạo (AI) Nhật Bản - Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua. 

Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

Nhật Bản và Malaysia cụ thể hóa thỏa thuận thượng đỉnh về hợp tác AI

VOV.VN - Ngày 16/7, cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác về Trí tuệ Nhân tạo (AI) Nhật Bản - Malaysia đã được tổ chức trực tuyến. Đây được coi là một trong những bước triển khai ban đầu nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 6 vừa qua. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ