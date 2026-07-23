Tokyo lên tiếng sau phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ về quan hệ Nhật - Trung

Trả lời báo chí quốc tế trong chuyến thăm Philippines hôm 22/7 về quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Hiện nay quan hệ Nhật - Trung đang ở trong tình trạng không tốt, với khuynh hướng đáng lo lắng và Mỹ đang dõi theo với sự quan ngại”.

Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Phát ngôn này lập tức thu hút sự chú ý của công luận quốc tế và trở thành một trong những vấn đề được nhấn mạnh trong cuộc họp báo vừa diễn ra sáng nay (23/7) tại Tokyo. Tại đây, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết: “Phát ngôn này được ông Rubio đưa ra cùng lúc với sự thông cảm dành cho những khó khăn mà Nhật Bản đang phải đối diện, bao gồm cả các biện pháp quản lý xuất khẩu của Trung Quốc và được đặt trong tổng thể mối quan hệ mật thiết Nhật - Mỹ”.

Về quan điểm của Tokyo đối với quan hệ Nhật - Trung, Bộ trưởng Kihara nói: “Phương châm thúc đẩy một cách toàn diện hợp tác chiến lược đôi bên cùng có lợi và kiến tạo một mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với Trung Quốc là nhất quán. Mọi cơ hội đối thoại với Trung Quốc vẫn đang rộng mở và Nhật Bản sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình, ứng xử một cách bình tĩnh và thích hợp trên cơ sở lợi ích quốc gia. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác”.

Quan hệ Nhật - Trung bắt đầu căng thẳng từ hôm 7/11/2025, sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan.