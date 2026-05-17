Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu người dân bị đói

Với mục tiêu xây dựng 80.000 hợp tác xã Làng Đỏ Trắng trên khắp Indonesia, Tổng thống Prabowo hy vọng đây sẽ là giải pháp cho các vấn đề kinh tế ở các làng quê.

Một mô hình Hợp tác xã làng Đỏ Trắng tại Đông Java. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Chính phủ Indonesia.

Phát biểu khi khánh thành các Hợp tác xã làng Đỏ Trắng, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh: Trên cương vị tổng thống, ông đã được nhân dân ủy nhiệm. Là người đã tuyên thệ nhậm chức, ông phải chịu trách nhiệm nếu người dân quốc gia này bị đói.

Khẳng định của Tổng thống đề cập quyết tâm của chính phủ Indonesia trong giải quyết các vấn đề cộng đồng. Một trong những giải pháp đó là Hợp tác xã làng Đỏ Trắng, có thể là giải pháp cho các vấn đề kinh tế ở những làng quê. Tổng thống Prabowo đặt mục tiêu xây dựng 80.000 hợp tác xã như thế trên khắp Indonesia. Các hợp tác xã này dự kiến ​​trở thành trung tâm hoạt động kinh tế nông thôn, cung cấp hệ thống hậu cần, thu mua nông sản, phân phối hàng hóa trợ cấp và không trợ cấp, cung cấp trung tâm phân phối tài chính được nhà nước trợ cấp, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, tăng cường chuỗi phân phối thực phẩm quốc gia.

Tổng thống Prabowo cũng nhấn mạnh chương trình ưu tiên quốc gia luôn liên quan trực tiếp đến phúc lợi của người dân. Ví dụ, chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) được tạo ra để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ em Indonesia. Chương trình Lương thực và Dinh dưỡng được dự kiến ​​cải thiện nền kinh tế từ cấp cơ sở, trong khi Làng chài Đỏ Trắng có mục tiêu chính là cải thiện đời sống của cộng đồng ven biển, đặc biệt là ngư dân.

Đề cập chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, Tổng thống Prabowo cho rằng đây là động lực mới cho nền kinh tế nông thôn, tạo ra dòng tiền lên tới 10,8 tỷ rupiah/ năm/làng. Con số này lớn hơn nhiều so với quỹ hỗ trợ làng trước đây, trung bình khoảng 1 tỷ rupiah. Tác động của chương trình không chỉ nhắm vào dinh dưỡng cộng đồng mà còn hồi sinh chuỗi kinh tế nông thôn, từ nông dân và người chăn nuôi đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương. Tuy nhiên, Tổng thống thừa nhận việc thực hiện một chương trình quy mô lớn như vậy chắc chắn phải đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề cần được giải quyết liên tục, yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ phải giữ vững tính liêm chính và không lạm dụng quyền lực.