Indonesia tăng phụ phí nhiên liệu hàng không lên 50% giá vé

Theo đó các hãng hàng không được phép áp dụng phụ phí nhiên liệu lên đến 50% mức giá vé máy bay tối đa do chính phủ quy định, tùy thuộc vào hạng dịch vụ.

Hoạt động xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Indonesia có hiệu lực từ ngày 13/5, các hãng hàng không được phép tăng phụ phí nhiên liệu lên 50% mức giá vé máy bay. Mức phụ phí được xác định dựa trên giá nhiên liệu hàng không trung bình do các nhà cung cấp nhiên liệu đưa ra.

Tổng giám đốc Hàng không Dân dụng Indonesia, ông Lukman Laisa cho biết việc điều chỉnh này được đưa ra nhằm ứng phó với biến động giá nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp duy trì tính bền vững của ngành hàng không Indonesia. Chính sách này cũng là một phần của cơ chế hiện hành được chính phủ thiết kế để dự đoán biến động về giá nhiên liệu hàng không, nhưng không bỏ qua việc bảo vệ người tiêu dùng về khả năng chi trả vé máy bay.

Ông Lukman Laisa cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang triển khai chính sách này một cách thận trọng, đặc biệt lưu ý tính đến tính bền vững để đảm bảo hoạt động của các hãng hàng không quốc gia. Quy định cũng yêu cầu các hãng hàng không hiển thị riêng khoản phụ phí nhiên liệu trên vé hành khách thay vì gộp chung với giá vé cơ bản. Đồng thời cam kết duy trì chất lượng dịch vụ bất chấp chi phí vận hành tăng lên do giá nhiên liệu tăng cao.

Trước đó vào đầu tháng 4 vừa qua, chính phủ Indonesia đã tăng phụ phí nhiên liệu 38% đối với các hãng hàng không nội địa sau khi giá nhiên liệu hàng không tăng cao. Tuy nhiên con số này thấp hơn mức phụ phí 50% mà các hãng hàng không yêu cầu vào thời điểm đó.