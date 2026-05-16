Indonesia tăng phụ phí nhiên liệu hàng không lên 50% giá vé

Thứ Bảy, 09:57, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã điều chỉnh cơ chế phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay thương mại nội địa.

Theo đó các hãng hàng không được phép áp dụng phụ phí nhiên liệu lên đến 50% mức giá vé máy bay tối đa do chính phủ quy định, tùy thuộc vào hạng dịch vụ.

indonesia tang phu phi nhien lieu hang khong len 50 gia ve hinh anh 1
Hoạt động xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Indonesia có hiệu lực từ ngày 13/5, các hãng hàng không được phép tăng phụ phí nhiên liệu lên 50% mức giá vé máy bay. Mức phụ phí được xác định dựa trên giá nhiên liệu hàng không trung bình do các nhà cung cấp nhiên liệu đưa ra.

Tổng giám đốc Hàng không Dân dụng Indonesia, ông Lukman Laisa cho biết việc điều chỉnh này được đưa ra nhằm ứng phó với biến động giá nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp duy trì tính bền vững của ngành hàng không Indonesia. Chính sách này cũng là một phần của cơ chế hiện hành được chính phủ thiết kế để dự đoán biến động về giá nhiên liệu hàng không, nhưng không bỏ qua việc bảo vệ người tiêu dùng về khả năng chi trả vé máy bay.

Ông Lukman Laisa cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang triển khai chính sách này một cách thận trọng, đặc biệt lưu ý tính đến tính bền vững để đảm bảo hoạt động của các hãng hàng không quốc gia. Quy định cũng yêu cầu các hãng hàng không hiển thị riêng khoản phụ phí nhiên liệu trên vé hành khách thay vì gộp chung với giá vé cơ bản. Đồng thời cam kết duy trì chất lượng dịch vụ bất chấp chi phí vận hành tăng lên do giá nhiên liệu tăng cao.

Trước đó vào đầu tháng 4 vừa qua, chính phủ Indonesia đã tăng phụ phí nhiên liệu 38% đối với các hãng hàng không nội địa sau khi giá nhiên liệu hàng không tăng cao. Tuy nhiên con số này thấp hơn mức phụ phí 50% mà các hãng hàng không yêu cầu vào thời điểm đó.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6
VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện. Các biện pháp khuyến khích xe điện (EV) kỳ vọng được áp dụng từ tháng 6/2026 để giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông.

Indonesia siết chặt chính sách cấp visa để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp visa đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Indonesia khuyến cáo biện pháp phòng virus Hanta

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia cho biết đã sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể virus Hanta, kêu gọi người dân cảnh giác trước sự bùng phát các bệnh do nhiễm virus.

