中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nói đề xuất mới nhất của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”

Thứ Hai, 05:43, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng.

“Tôi vừa đọc phản hồi từ những người được gọi là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích điều đó - hoàn toàn không thể chấp nhận được!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/5.

Ong trump noi de xuat moi nhat cua iran la hoan toan khong the chap nhan hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã chuyển đề xuất mới nhất thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan vào sáng 10/5. Ông Trump thời gian qua duy trì lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Iran — vấn đề mà Tehran nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ.

Bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong những tháng gần đây, sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran nhiều lần rơi vào bế tắc. Washington cáo buộc Iran đẩy nhanh hoạt động làm giàu uranium vượt xa mức cần thiết cho mục đích dân sự, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng gia tăng sức ép kinh tế và quân sự đối với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Tehran duy trì năng lực phát triển vũ khí hạt nhân tiềm tàng.

111.jpg

Đối đầu Mỹ - Iran chưa có lối thoát, ông Trump mắc kẹt giữa 3 lựa chọn rủi ro

VOV.VN - Trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến Iran gần như rơi vào bế tắc và hơn 1.500 tàu thương mại vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, giới phân tích cho rằng Tổng thống Trump đang đối mặt thế khó trong xử lý tình huống. Ông Trump hiện chỉ còn ba lựa chọn liên quan tới Iran, nhưng cả ba đều tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hồng Anh/VOV.Vn (Tổng hợp)
Tag: ông Trump Mỹ Iran đề xuất hòa bình của Iran xung đột Mỹ Iran đàm phán hòa bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz
Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz
Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran  liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không.

Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz

Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran  liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không.

Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran
Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ