Mỹ công bố chi tiết vụ bắt giữ tàu hàng Iran

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG-111) đã đánh chặn tàu hàng mang cờ Iran M/V Touska khi phương tiện này di chuyển qua khu vực phía Bắc biển Arab với tốc độ khoảng 17 hải lý/giờ, hướng về cảng Bandar Abbas. Phía Mỹ cho biết đã phát đi nhiều cảnh báo, đồng thời thông báo con tàu vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.

CENTCOM nêu rõ, sau 6 giờ không tuân thủ các cảnh báo lặp lại, tàu USS Spruance đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi phòng máy. Sau đó, tàu khu trục Mỹ đã bắn nhiều phát đạn từ pháo MK-45 cỡ nòng 127mm vào khu vực phòng máy, khiến hệ thống động lực của tàu Touska bị vô hiệu hóa.

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ thuộc Đơn vị Viễn chinh số 31 sau đó đã lên tàu kiểm soát phương tiện này. Hiện con tàu vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phía Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội nước này đã bắt giữ một tàu hàng của Iran tại vịnh Oman do cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa đường biển.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tehran sau đó tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu có liên quan tới Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống Iran. Đến ngày 7/4, Washington thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Tehran.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Islamabad. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu, trong khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đứng đầu phái đoàn Mỹ. Sau các cuộc tiếp xúc, cả Tehran và Washington đều cho biết chưa đạt được thỏa thuận nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột do còn tồn tại nhiều bất đồng.

CENTCOM bắt đầu triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran từ ngày 13/4, nhằm ngăn chặn mọi tàu thuyền di chuyển tới các cảng của nước này cũng như rời khỏi lãnh thổ Iran.