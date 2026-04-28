中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng mới

Thứ Ba, 07:10, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối qua, Tổng thống Iraq Amedi đã chính thức chỉ định doanh nhân trẻ tuổi Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới.

Sắc lệnh chỉ định doanh nhân Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới, được Phủ Tổng thống Iraq công bố tối qua, ngay sau khi liên minh người Hồi giáo Shitte chiếm đa số tại Quốc hội, đệ trình đề cử này.

Trước đó, liên minh Hồi giáo dòng Shitte thân Iran, đã đề cử cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki thành lập Chính phủ mới. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay tuyên bố sẽ dừng mọi sự hỗ trợ cho Iraq, nếu cựu Thủ tướng Maliki trở lại nắm quyền lực.

tong thong iraq chi dinh thu tuong moi hinh anh 1
Tổng thống Iraq Amedi chính thức chỉ định doanh nhân trẻ tuổi Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới. (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, việc đề cử và chỉ định doanh nhân Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới ở Iraq, là bước đi khá bất ngờ. Ông Zaidi, năm nay 40 tuổi, là chính khách khá kín tiếng và chưa từng đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong Chính phủ. Trước khi được chỉ định làm Thủ tướng mới, ông Zaidi là một doanh nhân, chủ nhà băng và sở hữu một kênh truyền hình riêng.   

Thủ tướng vừa được chỉ định của Iraq có 30 ngày để thành lập và trình danh sách Nội các mới.

PV/VOV-Cairo
Tag: Iraq Nội các liên minh Donald Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội Iraq bầu ông Nizar Amedi làm tổng thống
VOV.VN - Quốc hội Iraq hôm qua (11/4) đã bầu chính trị gia người Kurd, ông Nizar Amedi làm Tổng thống mới của đất nước, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài 5 tháng làm tê liệt quá trình thành lập chính phủ.

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq
Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cảnh báo về các cuộc tấn công
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cảnh báo về các cuộc tấn công

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hôm nay (2/4) cảnh báo, các nhóm dân quân tại Iraq được Iran hậu thuẫn có thể thực hiện các cuộc tấn công tại Thủ đô Baghdad thời gian tới, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ