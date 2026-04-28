Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng mới

Sắc lệnh chỉ định doanh nhân Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới, được Phủ Tổng thống Iraq công bố tối qua, ngay sau khi liên minh người Hồi giáo Shitte chiếm đa số tại Quốc hội, đệ trình đề cử này.

Trước đó, liên minh Hồi giáo dòng Shitte thân Iran, đã đề cử cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki thành lập Chính phủ mới. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm nay tuyên bố sẽ dừng mọi sự hỗ trợ cho Iraq, nếu cựu Thủ tướng Maliki trở lại nắm quyền lực.

Tổng thống Iraq Amedi chính thức chỉ định doanh nhân trẻ tuổi Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới. (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, việc đề cử và chỉ định doanh nhân Ali Al-Zaidi thành lập Chính phủ mới ở Iraq, là bước đi khá bất ngờ. Ông Zaidi, năm nay 40 tuổi, là chính khách khá kín tiếng và chưa từng đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong Chính phủ. Trước khi được chỉ định làm Thủ tướng mới, ông Zaidi là một doanh nhân, chủ nhà băng và sở hữu một kênh truyền hình riêng.

Thủ tướng vừa được chỉ định của Iraq có 30 ngày để thành lập và trình danh sách Nội các mới.