Tổng thống Lebanon chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Mỹ

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ và một Tổng thống Lebanon tại Nhà Trắng kể từ năm 2009.

Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết, nội dung cuộc hội đàm tập trung vào tình hình ở Lebanon và các biện pháp để tăng cường lệnh ngừng bắn, cũng như về việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở Lebanon.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. (Ảnh: Anadolu)

Trước đó, hôm 19/7, ông Joseph Aoun đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho rằng, tương lai của Lebanon phụ thuộc vào việc củng cố quyền lực nhà nước, giải giáp Hezbollah và khôi phục quyền độc quyền sở hữu vũ khí. Cuộc gặp này cũng thảo luận về việc thu hút đầu tư lớn hơn từ Mỹ và quốc tế vào Lebanon, cũng như khôi phục các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước.

Còn tại miền Nam Lebanon, quân đội Lebanon đã bắt đầu tiếp quản và chịu trách nhiệm về an ninh tại 3 ngôi làng là Froun, Srifa và Zawtar Al-Gharbiya, theo thỏa thuận khung ba bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ được ký kết hôm 26/6.

Theo thỏa thuận khung này, dự kiến ​​Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi các vị trí ở miền Nam Lebanon. Đổi lại, lực lượng vũ trang Lebanon sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh đối với các khu vực được giải phóng và đảm bảo các khu vực này không còn vũ khí và cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Tuy nhiên, thỏa thuận này bị Hezbollah bác bỏ. Trong khi Israel cũng tuyên bố tiếp tục đóng quân tại “vùng an ninh” sâu 10 km dọc theo biên giới với Lebanon nếu Hezbollah chưa bị giải giáp.