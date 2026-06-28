Tổng thống Lebanon khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận khung với Israel

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ ngăn chặn các hành động vi phạm thỏa thuận, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được, đặc biệt là gây sức ép để Israel rút khỏi các khu vực còn kiểm soát ở miền Nam Lebanon, tạo điều kiện cho quân đội nước này triển khai tới đường biên giới được quốc tế công nhận.

Xe tăng Israel ở Lebanon. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Lebanon, cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận nhằm khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định tại quốc gia Trung Đông này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh Washington ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, cũng như việc mở rộng quyền quản lý của nhà nước trên toàn lãnh thổ thông qua lực lượng vũ trang Lebanon.

Kết thúc cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn sớm đón Tổng thống Aoun tại Nhà Trắng. Trước đó, ngày 27/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Israel và Lebanon đã đạt được một thỏa thuận khung về "hòa bình và an ninh lâu dài". Thỏa thuận được ký kết sau vòng đàm phán cấp đại sứ mới nhất tại Washington và tái khẳng định cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn giữa hai nước.