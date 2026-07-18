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Tổng thống Lebanon lên đường thăm Mỹ

Thứ Bảy, 21:03, 18/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (18/7), Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Lebanon đầu tiên kể từ năm 2009.

 

Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Lebanon diễn ra trong bối cảnh Lebanon và Israel đang đàm phán về giải pháp kết thúc chiến tranh, tái lập hòa bình. Theo các nguồn tin chính thức của Lebanon, cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Joseph Aoun và Tổng thống Donald Trump sẽ được tổ chức tại Washington ngày 21/7. Nghị sự cuộc gặp gồm có quan hệ song phương Mỹ - Lebanon, cùng các diễn biến an ninh và kinh tế tại Lebanon. Đặc biệt, hội đàm sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán Israel -Lebanon, cũng như các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn ở Lebanon do Mỹ bảo trợ.   

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Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. (Ảnh: Anadolu)

Cuộc chiến giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, bùng phát lần đầu hôm 8/10/2023, ngay sau khi xung đột nổ ra ở dải Gaza. Các bên đạt được ngừng bắn cuối tháng 11/2024 và duy trì đến hết tháng 2/2026.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran, xung đột đã bùng phát trở lại tại Lebanon đầu tháng 3/2026 và kéo dài liên tục cho đến ngày nay, dù về mặt lý thuyết các bên vẫn đang trong giai đoạn ngừng bắn. Hiện tại, binh sĩ Israel vẫn đang trấn giữ nhiều khu vực rộng lớn phía Nam Lebanon, khiến hàng chục nghìn cư dân Lebanon sinh sống gần biên giới Israel, chưa thể trở về nhà.

Bá Thi/VOV-Cairo
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