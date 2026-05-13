Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm

Thứ Tư, 06:37, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng thăm Nga từ giờ đến cuối năm, nhằm nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trả lời báo chí trước chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, việc ông thăm Nga từ giờ đến cuối năm là có thể, đồng thời nhận định, việc chấm dứt xung đột “đã rất gần”. Ông khẳng định sẽ làm “tất cả những gì có thể” để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

tong thong my donald trump de ngo kha nang tham nga tu nay toi cuoi nam hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng - Ảnh: Xinhua

Trước đó, ngày 9/5, Tổng thống Nga Putin cho rằng, việc tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có ý nghĩa nếu nhằm khép lại hoàn toàn xung đột, chứ không phải để tiến hành các vòng đàm phán trung gian. Ông cũng đánh giá tình hình đang tiến dần tới hồi kết.

Liên quan thỏa thuận ngừng bắn, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, quyết định ngừng bắn được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện, đã ghi nhận 23.802 trường hợp vi phạm từ phía Ukraine tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: tổng thống mỹ thăm nga thỏa thuận nga và ukraine thúc đẩy hòa bình
Tin liên quan

Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran
Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine
Nga luôn để ngỏ khả năng đón phái đoàn Mỹ về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm 10/5, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận phái đoàn Mỹ tới Moscow để tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, song các bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể.

VOV.VN - Hôm 10/5, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận phái đoàn Mỹ tới Moscow để tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, song các bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể.

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian
Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

