Trả lời báo chí trước chuyến công du Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, việc ông thăm Nga từ giờ đến cuối năm là có thể, đồng thời nhận định, việc chấm dứt xung đột “đã rất gần”. Ông khẳng định sẽ làm “tất cả những gì có thể” để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

Trước đó, ngày 9/5, Tổng thống Nga Putin cho rằng, việc tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có ý nghĩa nếu nhằm khép lại hoàn toàn xung đột, chứ không phải để tiến hành các vòng đàm phán trung gian. Ông cũng đánh giá tình hình đang tiến dần tới hồi kết.

Liên quan thỏa thuận ngừng bắn, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, quyết định ngừng bắn được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện, đã ghi nhận 23.802 trường hợp vi phạm từ phía Ukraine tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.