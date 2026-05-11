EU dọa trừng phạt Slovakia sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico

Căng thẳng giữa Slovakia và Liên minh châu Âu (EU) đã leo thang kể từ khi ông Fico lên nắm quyền, do lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine và quan hệ với Nga, bao gồm cả việc ông tiếp tục nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt.

Ngày 10/5, truyền thông châu Âu đưa thông tin các quan chức EU sẽ sử dụng biện pháp để gây sức ép lên thủ tướng Fico sau khi ông đến Nga để tham dự Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: Intellinews

Báo cáo cho biết Brussels đã cảnh báo về những thiếu sót trong cơ quan thanh toán nông nghiệp của Slovakia, làm dấy lên nguy cơ có thể tạm đình chỉ nguồn tài trợ của EU dành cho nông dân Slovakia. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã xem xét kỹ lưỡng các quốc gia thành viên về những thiếu sót trong việc quản lý quỹ EU, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quản trị hoặc pháp quyền.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, các thành viên Nghị viện châu Âu đã kêu gọi một cơ chế cho phép đình chỉ nguồn tài trợ của EU đối với các quốc gia thành viên bị phát hiện vi phạm nguyên tắc của luật EU theo những cách có thể ảnh hưởng đến việc quản lý ngân sách của khối.

Việc ông Fico xuất hiện ở Moscow đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo châu Âu vào thời điểm EU đang nỗ lực cô lập Nga về mặt ngoại giao sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Nhà lãnh đạo Slovakia đã nhiều lần đi ngược lại lập trường chung của EU, phản đối một số sáng kiến ​​viện trợ quân sự cho Kiev và ủng hộ việc nối lại đối thoại với Moscow. Thủ tướng Đức cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với thủ tướng Fico trong thời gian tới.

Ông Fico, người trở lại nắm quyền vào năm 2023 sau khi tranh cử với cương lĩnh chỉ trích việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nằm trong số ít các chính trị gia châu Âu tham dự lễ kỷ niệm ở Moscow. Theo truyền thông Nga, trong chuyến thăm, tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với thủ tướng Fico. Tổng thống Nga cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung, lưu ý rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã giảm trong năm ngoái và năm nay, chủ yếu do liên quan đến các lệnh trừng phạt và xung đột; đồng thời ông khẳng định Nga sẽ làm mọi điều có thể để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia.