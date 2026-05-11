中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

EU dọa trừng phạt Slovakia sau chuyến thăm Nga của Thủ tướng Fico

Thứ Hai, 05:43, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quan chức châu Âu chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì quyết định tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, ông cũng là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự.

Căng thẳng giữa Slovakia và Liên minh châu Âu (EU) đã leo thang kể từ khi ông Fico lên nắm quyền, do lập trường của ông về cuộc xung đột ở Ukraine và quan hệ với Nga, bao gồm cả việc ông tiếp tục nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt.

Ngày 10/5, truyền thông châu Âu đưa thông tin các quan chức EU sẽ sử dụng biện pháp để gây sức ép lên thủ tướng Fico sau khi ông đến Nga để tham dự Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

eu doa trung phat slovakia sau chuyen tham nga cua thu tuong fico hinh anh 1
Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: Intellinews

Báo cáo cho biết Brussels đã cảnh báo về những thiếu sót trong cơ quan thanh toán nông nghiệp của Slovakia, làm dấy lên nguy cơ có thể tạm đình chỉ nguồn tài trợ của EU dành cho nông dân Slovakia. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã xem xét kỹ lưỡng các quốc gia thành viên về những thiếu sót trong việc quản lý quỹ EU, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quản trị hoặc pháp quyền.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, các thành viên Nghị viện châu Âu đã kêu gọi một cơ chế cho phép đình chỉ nguồn tài trợ của EU đối với các quốc gia thành viên bị phát hiện vi phạm nguyên tắc của luật EU theo những cách có thể ảnh hưởng đến việc quản lý ngân sách của khối.

Việc ông Fico xuất hiện ở Moscow đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lãnh đạo châu Âu vào thời điểm EU đang nỗ lực cô lập Nga về mặt ngoại giao sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Nhà lãnh đạo Slovakia đã nhiều lần đi ngược lại lập trường chung của EU, phản đối một số sáng kiến ​​viện trợ quân sự cho Kiev và ủng hộ việc nối lại đối thoại với Moscow. Thủ tướng Đức cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với thủ tướng Fico trong thời gian tới.

Ông Fico, người trở lại nắm quyền vào năm 2023 sau khi tranh cử với cương lĩnh chỉ trích việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nằm trong số ít các chính trị gia châu Âu tham dự lễ kỷ niệm ở Moscow. Theo truyền thông Nga, trong chuyến thăm, tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với thủ tướng Fico. Tổng thống Nga cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung, lưu ý rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã giảm trong năm ngoái và năm nay, chủ yếu do liên quan đến các lệnh trừng phạt và xung đột; đồng thời ông khẳng định Nga sẽ làm mọi điều có thể để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: eu slovakia thủ tướng fico
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow
Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga
Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

VOV.VN - Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng  Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

Các nước Baltic sẽ đóng cửa không phận với máy bay chở Thủ tướng Slovakia đến Nga

VOV.VN - Ngày 19/4, các nước Baltic tuyên bố, sẽ không cho phép máy bay chở Thủ tướng  Slovakia Fico đi qua không phận để tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tại Thủ đô Moscow của Nga, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp các nước Baltic thực hiện lệnh cấm này.

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba
Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ