Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”

Thứ Ba, 06:27, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 đã lần đầu công khai gọi xung đột với Iran là một “cuộc chiến”, dù trước đó chính quyền của ông nhiều lần tránh sử dụng thuật ngữ này, trong bối cảnh tranh cãi pháp lý tại Mỹ ngày càng gia tăng.

Phát biểu tại một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết, ông không ủng hộ cuộc xung đột với Iran, đồng thời dẫn lại một cuộc thăm dò mà ông không nêu rõ nguồn, theo đó chỉ khoảng 32% người dân Mỹ ủng hộ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nhà lãnh đạo Mỹ lại mô tả tình hình hiện tại là “một cuộc chiến tranh nhỏ”.

Phát biểu này được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong cách mô tả của Tổng thống Trump. Trước đó, ông từng cho biết được khuyên không nên gọi tình hình là chiến tranh, trong khi các quan chức cấp cao vẫn khẳng định Mỹ chưa ở trong trạng thái chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuần trước nhấn mạnh rằng, Mỹ hiện “không trong tình trạng chiến tranh”.

tong thong my trump lan dau goi xung dot iran la cuoc chien hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tranh cãi xoay quanh cách gọi này có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, Tổng thống phải xin sự phê chuẩn của Quốc hội nếu các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày. Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2/2026, khiến mốc thời gian này trở thành tâm điểm tranh luận.

Chính quyền của ông Trump gần đây lập luận rằng, lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đồng nghĩa với việc các hành động thù địch đã chấm dứt, qua đó không cần xin thêm sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý đã bác bỏ cách diễn giải này, cho rằng quy định vẫn có hiệu lực nếu xung đột chưa thực sự kết thúc.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Iran cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột với Mỹ
VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

VOV.VN - Một quan chức quân sự cấp cao của Iran nhận định nguy cơ xung đột với Mỹ là “có thể xảy ra” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Nóng thế giới ngày 3/5: Mỹ sẽ cứng rắn hơn nữa với Iran sau mốc 60 ngày xung đột?

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/5/2026): Ông Trump có thể không tìm kiếm thỏa thuận với Iran; Mỹ không lo ngại cạn kiệt vũ khí; Teran tỏ thái độ cứng rắn với Washington; Ukraine tấn công kho dầu Nga…

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/5/2026): Ông Trump có thể không tìm kiếm thỏa thuận với Iran; Mỹ không lo ngại cạn kiệt vũ khí; Teran tỏ thái độ cứng rắn với Washington; Ukraine tấn công kho dầu Nga…

