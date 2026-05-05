Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”

Phát biểu tại một sự kiện dành cho doanh nghiệp nhỏ ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết, ông không ủng hộ cuộc xung đột với Iran, đồng thời dẫn lại một cuộc thăm dò mà ông không nêu rõ nguồn, theo đó chỉ khoảng 32% người dân Mỹ ủng hộ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nhà lãnh đạo Mỹ lại mô tả tình hình hiện tại là “một cuộc chiến tranh nhỏ”.

Phát biểu này được xem là sự thay đổi đáng chú ý trong cách mô tả của Tổng thống Trump. Trước đó, ông từng cho biết được khuyên không nên gọi tình hình là chiến tranh, trong khi các quan chức cấp cao vẫn khẳng định Mỹ chưa ở trong trạng thái chiến tranh. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuần trước nhấn mạnh rằng, Mỹ hiện “không trong tình trạng chiến tranh”.

Tranh cãi xoay quanh cách gọi này có ý nghĩa pháp lý quan trọng. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, Tổng thống phải xin sự phê chuẩn của Quốc hội nếu các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày. Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ ngày 28/2/2026, khiến mốc thời gian này trở thành tâm điểm tranh luận.

Chính quyền của ông Trump gần đây lập luận rằng, lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran đồng nghĩa với việc các hành động thù địch đã chấm dứt, qua đó không cần xin thêm sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý đã bác bỏ cách diễn giải này, cho rằng quy định vẫn có hiệu lực nếu xung đột chưa thực sự kết thúc.