中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Thứ Hai, 09:22, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 đã chính thức ra thông cáo báo chí về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 tuyên bố, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5. Thông báo chưa cho biết thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm.

trung quoc chinh thuc ra thong bao ve chuyen tham cua tong thong my hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ sau chuyến thăm lịch sử năm 2017, cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhằm ổn định mối quan hệ song phương.

Ngay trước thềm chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tổ chức tham vấn kinh tế - thương mại với Mỹ từ ngày 12-13/5.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, tham vấn sẽ tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và các cuộc điện đàm trước đó.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ định hình lại cạnh tranh chiến lược giữa hai nước, với tác động sâu rộng tới thương mại, an ninh và kinh tế thế giới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Mỹ thượng đỉnh Mỹ - Trung 2026 quan hệ Mỹ - Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran
Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran.

Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran

Ông Trump tới Bắc Kinh để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran.

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran
Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. 

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. 

Trung Quốc phản hồi về vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz
Trung Quốc phản hồi về vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Chiều nay (8/5) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz mang cờ quần đảo Marshall, trên tàu có thủy thủ người Trung Quốc.

Trung Quốc phản hồi về vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

Trung Quốc phản hồi về vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Chiều nay (8/5) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz mang cờ quần đảo Marshall, trên tàu có thủy thủ người Trung Quốc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ