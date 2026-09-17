English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Fed nâng lãi suất: Cơ hội cho xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam

Thứ Năm, 11:49, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo chuyên gia, việc Fed nâng lãi suất khiến hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn; đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng có xu hướng tăng lên, đồng thời cán cân thương mại của Việt Nam có thể được cải thiện.


Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 16/9 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, được nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đó là cơ hội cho xuất khẩu hàng hoá cũng như cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Mặc dù vậy, doanh nghiệp nhập khẩu cũng cần đa dạng hoá thị trường nhập khẩu, cân nhắc hợp đồng dài hạn để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng; đồng thời phải tìm cách tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực dự báo để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy đến.

Phóng viên VOV phỏng vấn chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân về vấn đề này.

fed nang lai suat co hoi cho xuat khau, cai thien can can thuong mai cua viet nam hinh anh 1
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, việc Fed nâng lãi suất tạo cơ hội cho xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam

PV: Thưa chuyên gia, việc Fed lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023 thêm 0,25 điểm phần trăm; và trước đó, ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã nâng tỷ giá trung tâm lên mức kỷ lục, trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Xin hỏi chuyên gia, những động thái như vậy tác động như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Khi lãi suất của Fed tăng lên, đồng USD sẽ lên giá tương đối. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã hành động rất phù hợp. Khi đồng USD lên giá so với các đồng tiền khác, trong khi Việt Nam chưa điều chỉnh lãi suất, thì đồng USD cũng sẽ lên giá so với đồng Việt Nam.

Vì vậy, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn, trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ có thể giảm. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng có xu hướng tăng lên, bởi Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn về mặt tỷ giá.

Theo cách nhìn như vậy, cán cân thương mại của Việt Nam có thể được cải thiện, và cán cân vốn cũng có thể phản ánh theo chiều tích cực, nghĩa là lượng vốn vào Việt Nam có khả năng tăng lên.

PV: Việt Nam đang nhập siêu hơn 20 tỷ USD tính từ đầu năm đến nay. Với động thái Fed tăng lãi suất và diễn biến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD, điều này sẽ tác động như thế nào tới cán cân thương mại của Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Với việc đồng USD lên giá, chắc chắn xuất khẩu hàng hóa, kể cả xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam, sẽ có thêm điều kiện thuận lợi. Thứ hai, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng có thể tăng lên. Điều đó góp phần cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam.

Tất nhiên, sự cải thiện này có thể không diễn ra ngay lập tức, nhưng về lâu dài sẽ góp phần cải thiện cán cân thương mại và là tín hiệu tích cực để cán cân thương mại của Việt Nam có chiều hướng giảm nhập siêu trong năm nay.

PV: Từ góc độ chuyên gia, ông có khuyến cáo gì đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Theo cách nhìn của tôi, với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã hành động rất đúng và rất trúng, nghĩa là có điều chỉnh tỷ giá, có sự điều chỉnh giá trị đồng Việt Nam để phù hợp với bối cảnh lãi suất đồng USD tăng lên. Đây là phản ứng rất đúng và phù hợp.

Điểm thứ hai, tôi nghĩ khuyến cáo ở đây là chúng ta phải cố gắng theo dõi tình hình. Nếu xu hướng đồng Việt Nam yếu đi nhiều, chúng ta cần sử dụng các công cụ để ổn định đồng Việt Nam để tránh tình trạng đồng Việt Nam mà bị giảm giá quá mạnh thậm chí bị phá giá thì có thể gây mất cân đối kinh tế vĩ mô.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để tận dụng, tìm thêm khách hàng, ký thêm hợp đồng và đẩy mạnh xuất khẩu. Còn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, đây cũng là cơ hội để lựa chọn thị trường, mặt hàng và nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu đầu vào với giá hợp lý hơn.

Đây là cơ hội để chính sách tiền tệ của Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, nhưng cũng là một cảnh báo để Việt Nam phải có những biện pháp như nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết tỷ giá chính thức; đồng thời phải theo dõi sát diễn biến để có cảnh báo và trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng dự trữ ngoại hối để điều tiết.

Đối với doanh nghiệp, chúng ta cần tranh thủ triệt để cơ hội để khai thác thị trường. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng đồng tiền của các quốc gia khác có thể cũng giảm giá nhẹ. Vì vậy, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cũng vẫn cần phải được cải thiện.

Chúng ta phải quyết trí, quyết tâm để tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng và ký các hợp đồng dài hạn để tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia!

tang-lai-suat.jpg

Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ngày 16/9 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị.

Nguyên Long/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng giảm, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất
Giá vàng giảm, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất

VOV.VN - Sau khi Fed tuyên bố nâng lãi suất, sắc đỏ ngập tràn Phố Wall, giá vàng lao dốc trong khi USD tăng giá mạnh.

Giá vàng giảm, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất

Giá vàng giảm, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất

VOV.VN - Sau khi Fed tuyên bố nâng lãi suất, sắc đỏ ngập tràn Phố Wall, giá vàng lao dốc trong khi USD tăng giá mạnh.

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất
Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

VOV.VN - Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần tới.

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

VOV.VN - Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần tới.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi vẫn cao
Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi vẫn cao

VOV.VN - Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm còn 1,5%, trong khi nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất tiền gửi cao, có nơi lãi suất tiền gửi được áp dụng mức 8,5-9,2%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi vẫn cao

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi vẫn cao

VOV.VN - Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm còn 1,5%, trong khi nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất tiền gửi cao, có nơi lãi suất tiền gửi được áp dụng mức 8,5-9,2%/năm.

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?
Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất
Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

VOV.VN - Thị trường lao động Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh trong tháng 8, với số việc làm mới cao gấp khoảng ba lần dự báo, làm giảm những lo ngại về nguy cơ suy yếu của nền kinh tế và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

VOV.VN - Thị trường lao động Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh trong tháng 8, với số việc làm mới cao gấp khoảng ba lần dự báo, làm giảm những lo ngại về nguy cơ suy yếu của nền kinh tế và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong các quyết định lãi suất sắp tới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp