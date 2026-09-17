Fed nâng lãi suất: Cơ hội cho xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam



Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 16/9 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, được nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đó là cơ hội cho xuất khẩu hàng hoá cũng như cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam. Mặc dù vậy, doanh nghiệp nhập khẩu cũng cần đa dạng hoá thị trường nhập khẩu, cân nhắc hợp đồng dài hạn để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng; đồng thời phải tìm cách tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực dự báo để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy đến.

Phóng viên VOV phỏng vấn chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân về vấn đề này.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, việc Fed nâng lãi suất tạo cơ hội cho xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam

PV: Thưa chuyên gia, việc Fed lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023 thêm 0,25 điểm phần trăm; và trước đó, ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã nâng tỷ giá trung tâm lên mức kỷ lục, trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Xin hỏi chuyên gia, những động thái như vậy tác động như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Khi lãi suất của Fed tăng lên, đồng USD sẽ lên giá tương đối. Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã hành động rất phù hợp. Khi đồng USD lên giá so với các đồng tiền khác, trong khi Việt Nam chưa điều chỉnh lãi suất, thì đồng USD cũng sẽ lên giá so với đồng Việt Nam.

Vì vậy, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn, trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ có thể giảm. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng có xu hướng tăng lên, bởi Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn về mặt tỷ giá.

Theo cách nhìn như vậy, cán cân thương mại của Việt Nam có thể được cải thiện, và cán cân vốn cũng có thể phản ánh theo chiều tích cực, nghĩa là lượng vốn vào Việt Nam có khả năng tăng lên.

PV: Việt Nam đang nhập siêu hơn 20 tỷ USD tính từ đầu năm đến nay. Với động thái Fed tăng lãi suất và diễn biến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD, điều này sẽ tác động như thế nào tới cán cân thương mại của Việt Nam?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Với việc đồng USD lên giá, chắc chắn xuất khẩu hàng hóa, kể cả xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam, sẽ có thêm điều kiện thuận lợi. Thứ hai, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng có thể tăng lên. Điều đó góp phần cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam.

Tất nhiên, sự cải thiện này có thể không diễn ra ngay lập tức, nhưng về lâu dài sẽ góp phần cải thiện cán cân thương mại và là tín hiệu tích cực để cán cân thương mại của Việt Nam có chiều hướng giảm nhập siêu trong năm nay.

PV: Từ góc độ chuyên gia, ông có khuyến cáo gì đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp?

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Theo cách nhìn của tôi, với chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã hành động rất đúng và rất trúng, nghĩa là có điều chỉnh tỷ giá, có sự điều chỉnh giá trị đồng Việt Nam để phù hợp với bối cảnh lãi suất đồng USD tăng lên. Đây là phản ứng rất đúng và phù hợp.

Điểm thứ hai, tôi nghĩ khuyến cáo ở đây là chúng ta phải cố gắng theo dõi tình hình. Nếu xu hướng đồng Việt Nam yếu đi nhiều, chúng ta cần sử dụng các công cụ để ổn định đồng Việt Nam để tránh tình trạng đồng Việt Nam mà bị giảm giá quá mạnh thậm chí bị phá giá thì có thể gây mất cân đối kinh tế vĩ mô.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để tận dụng, tìm thêm khách hàng, ký thêm hợp đồng và đẩy mạnh xuất khẩu. Còn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, đây cũng là cơ hội để lựa chọn thị trường, mặt hàng và nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu đầu vào với giá hợp lý hơn.

Đây là cơ hội để chính sách tiền tệ của Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, nhưng cũng là một cảnh báo để Việt Nam phải có những biện pháp như nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết tỷ giá chính thức; đồng thời phải theo dõi sát diễn biến để có cảnh báo và trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng dự trữ ngoại hối để điều tiết.

Đối với doanh nghiệp, chúng ta cần tranh thủ triệt để cơ hội để khai thác thị trường. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng đồng tiền của các quốc gia khác có thể cũng giảm giá nhẹ. Vì vậy, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cũng vẫn cần phải được cải thiện.

Chúng ta phải quyết trí, quyết tâm để tiết kiệm chi phí, tìm kiếm khách hàng và ký các hợp đồng dài hạn để tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia!