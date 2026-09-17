English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index rung lắc, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Thứ Năm, 06:15, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.805-1.820 điểm khi nhà đầu tư chờ thông tin từ cuộc họp Fed. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng nhịp rung lắc để cơ cấu và gia tăng tỷ trọng tại các cổ phiếu có nền tảng tốt.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP

Nhịp rung lắc là thời điểm tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

VN-Index trải qua phiên giao dịch với gam màu chủ đạo là diễn biến giằng co cung - cầu quanh ngưỡng giá tham chiếu và đồng thời là những biến động khó lường trong phiên khớp lệnh ATC với khối lượng đột biến được ghi nhận ở nhiều cổ phiếu. Nhóm Dầu khí phát đi tín hiệu kìm hãm nhịp hưng phấn khi nhiều cái tên hình thành “râu nến” với lực bán xuất hiện tại vùng kháng cự, thay vào đó nhóm Ngân hàng vẫn biết cách ứng cử những cái tên nổi bật với biên độ tăng điểm ấn tượng, đóng cửa cao nhất phiên phải kể đến như SSB, ACB, MBB và TCB.

Ở chiều ngược lại, những nhóm ngành có mức độ tương quan cao với thị trường chung như Chứng khoán, Bất động sản trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” với biên độ điều chỉnh bình quân quanh ngưỡng (1 – 2%). Sắc đỏ chiếm ưu thế khi số mã giảm điểm (194 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (116 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, VN-Index ở mức 1.810,11 điểm, giảm 1,04 điểm (-0,06%).

nhan dinh chung khoan 17 9 vn-index rung lac, nha dau tu cho tin hieu tu fed hinh anh 1

Thị trường hạ nhiệt hưng phấn của đám đông với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 594 triệu cổ phiếu (-7,99%), tương đương giá trị đạt 14.879 tỷ đồng (-11,27%).

Mặc dù số điểm đánh mất không quá lớn, tuy nhiên độ mở áp đảo bởi sắc đỏ khi có tới 26/35 (74%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Cao su (3,46%), Công nghệ viễn thông (1,21%) và Thiết bị điện (0,78%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1,69%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-1,59%) và Giấy, Bao bì (-1,41%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 16/9.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng xu hướng chủ đạo trong phiên là sự giằng co và biến động trong biên độ hẹp. Thanh khoản qua đó cũng sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến phiên 16/9 cho thấy tâm lý thận trọng cao độ của giới đầu tư và gần như tất cả đều ngóng chờ kết quả cuộc họp FOMC trong tháng 9 sẽ được công bố vào ngày mai. Xác suất thăm dò cho thấy khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm rất cao, khoảng 90%, tuy nhiên, giới đầu tư còn chú ý đến nhiều tín hiệu về đường hướng sắp tới sau cuộc họp báo nên tâm lý thận trọng bao trùm cả thị trường. Phiên giảm nhẹ ngày 16/9 không mang nhiều tín hiệu tiêu cực và chưa đánh mất chiều hướng phục hồi của phiên tăng mạnh liền trước.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và khả năng thị trường sẽ có nhịp rung lắc trong phiên hôm nay 17/9 khi các thông tin về cuộc họp được công bố. Tuy nhiên, nhịp rung lắc là thời điểm tốt để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính khi đóng cửa tại 1.810 điểm, dù áp lực bán gia tăng nhưng chỉ số vẫn giữ vững trên đường MA20, cho thấy lực cầu nâng đỡ vẫn hiện hữu và chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng tiêu cực. Với các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức 53 và MFI đạt 58, thị trường đang phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, dự báo kịch bản giằng co trong biên độ hẹp sẽ tiếp diễn ở đầu phiên hôm nay 17/9 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810–1.820 và kháng cự 1.830–1.840, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện dẫn dắt như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

nhan dinh chung khoan 17 9 vn-index rung lac, nha dau tu cho tin hieu tu fed hinh anh 2
VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên biến động hẹp, phản ánh sự lưỡng lự của giá trong bối cảnh thanh khoản suy giảm. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA5 phiên, nhưng chúng tôi lưu ý vùng 1.820 điểm (đường viền cổ của giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026) vẫn đang đóng vai trò kháng cự cho chỉ số. Đồng thời, thị trường vẫn đang có sự xoay vòng ở đà tăng ở các nhóm ngành với Thực phẩm-Đồ uống và Bán lẻ là 2 nhóm có diễn biến hồi phục tích cực trong phiên.

YSVN cho rằng, chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm trong phiên hôm nay 17/9, cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai và Fed công bố lãi suất trước khi có diễn biến mới.

“Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư nên chú ý tới xu hướng riêng của từng cổ phiếu trong đó có thể xem xét chờ giải ngân tại nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Cao Su (TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại
Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại

VOV.VN - VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhưng lực cầu đã có dấu hiệu mạnh dần lên khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ. Các công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co, rung lắc trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại

VOV.VN - VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhưng lực cầu đã có dấu hiệu mạnh dần lên khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ. Các công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co, rung lắc trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Nhận định chứng khoán 14/9: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, tránh vội bắt đáy
Nhận định chứng khoán 14/9: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, tránh vội bắt đáy

VOV.VN - VN-Index vừa đánh mất mốc 1.800 điểm sau một tuần giảm mạnh, khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm sâu và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Nhận định chứng khoán 14/9: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, tránh vội bắt đáy

Nhận định chứng khoán 14/9: Rủi ro ngắn hạn gia tăng, tránh vội bắt đáy

VOV.VN - VN-Index vừa đánh mất mốc 1.800 điểm sau một tuần giảm mạnh, khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, hạn chế bán tháo trong các nhịp giảm sâu và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD
Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như KBC và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

Một số cổ phiếu cần quan tâm 11/9: Cơ hội tiềm năng với KBC và GMD

VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 11/9. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như KBC và GMD đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?
Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét
Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

VOV.VN - VN-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ nét. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm và kháng cự 1.840-1.870 điểm là những mốc đáng chú ý trong phiên 11/9.

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

VOV.VN - VN-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ nét. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm và kháng cự 1.840-1.870 điểm là những mốc đáng chú ý trong phiên 11/9.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá