Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index rung lắc, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 17/9: Cơ hội tiềm năng với HPG và VTP

Nhịp rung lắc là thời điểm tốt để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

VN-Index trải qua phiên giao dịch với gam màu chủ đạo là diễn biến giằng co cung - cầu quanh ngưỡng giá tham chiếu và đồng thời là những biến động khó lường trong phiên khớp lệnh ATC với khối lượng đột biến được ghi nhận ở nhiều cổ phiếu. Nhóm Dầu khí phát đi tín hiệu kìm hãm nhịp hưng phấn khi nhiều cái tên hình thành “râu nến” với lực bán xuất hiện tại vùng kháng cự, thay vào đó nhóm Ngân hàng vẫn biết cách ứng cử những cái tên nổi bật với biên độ tăng điểm ấn tượng, đóng cửa cao nhất phiên phải kể đến như SSB, ACB, MBB và TCB.

Ở chiều ngược lại, những nhóm ngành có mức độ tương quan cao với thị trường chung như Chứng khoán, Bất động sản trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” với biên độ điều chỉnh bình quân quanh ngưỡng (1 – 2%). Sắc đỏ chiếm ưu thế khi số mã giảm điểm (194 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (116 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, VN-Index ở mức 1.810,11 điểm, giảm 1,04 điểm (-0,06%).

Thị trường hạ nhiệt hưng phấn của đám đông với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 594 triệu cổ phiếu (-7,99%), tương đương giá trị đạt 14.879 tỷ đồng (-11,27%).

Mặc dù số điểm đánh mất không quá lớn, tuy nhiên độ mở áp đảo bởi sắc đỏ khi có tới 26/35 (74%) nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Cao su (3,46%), Công nghệ viễn thông (1,21%) và Thiết bị điện (0,78%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1,69%), Dịch vụ ăn uống và lưu trú (-1,59%) và Giấy, Bao bì (-1,41%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 16/9.

Nhận định chứng khoán 16/9: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm VOV.VN - VN-Index hồi phục mạnh lên 1.811,15 điểm khi dòng tiền lan tỏa rộng, với 29/35 nhóm ngành tăng giá. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể chờ nhịp rung lắc quanh vùng 1.800-1.820 điểm để gia tăng tỷ trọng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng xu hướng chủ đạo trong phiên là sự giằng co và biến động trong biên độ hẹp. Thanh khoản qua đó cũng sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh sụt giảm (-14,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Diễn biến phiên 16/9 cho thấy tâm lý thận trọng cao độ của giới đầu tư và gần như tất cả đều ngóng chờ kết quả cuộc họp FOMC trong tháng 9 sẽ được công bố vào ngày mai. Xác suất thăm dò cho thấy khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm rất cao, khoảng 90%, tuy nhiên, giới đầu tư còn chú ý đến nhiều tín hiệu về đường hướng sắp tới sau cuộc họp báo nên tâm lý thận trọng bao trùm cả thị trường. Phiên giảm nhẹ ngày 16/9 không mang nhiều tín hiệu tiêu cực và chưa đánh mất chiều hướng phục hồi của phiên tăng mạnh liền trước.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục và khả năng thị trường sẽ có nhịp rung lắc trong phiên hôm nay 17/9 khi các thông tin về cuộc họp được công bố. Tuy nhiên, nhịp rung lắc là thời điểm tốt để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu ở những mã đang có lợi nhuận trong danh mục”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính khi đóng cửa tại 1.810 điểm, dù áp lực bán gia tăng nhưng chỉ số vẫn giữ vững trên đường MA20, cho thấy lực cầu nâng đỡ vẫn hiện hữu và chưa có dấu hiệu đảo chiều xu hướng tiêu cực. Với các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức 53 và MFI đạt 58, thị trường đang phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, dự báo kịch bản giằng co trong biên độ hẹp sẽ tiếp diễn ở đầu phiên hôm nay 17/9 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810–1.820 và kháng cự 1.830–1.840, đồng thời ưu tiên các nhóm ngành có câu chuyện dẫn dắt như thoái vốn Nhà nước, các nghị quyết về phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên biến động hẹp, phản ánh sự lưỡng lự của giá trong bối cảnh thanh khoản suy giảm. Đồ thị giá vẫn giữ trên MA5 phiên, nhưng chúng tôi lưu ý vùng 1.820 điểm (đường viền cổ của giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2026) vẫn đang đóng vai trò kháng cự cho chỉ số. Đồng thời, thị trường vẫn đang có sự xoay vòng ở đà tăng ở các nhóm ngành với Thực phẩm-Đồ uống và Bán lẻ là 2 nhóm có diễn biến hồi phục tích cực trong phiên.

YSVN cho rằng, chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.805-1.820 điểm trong phiên hôm nay 17/9, cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai và Fed công bố lãi suất trước khi có diễn biến mới.

“Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời, nhà đầu tư nên chú ý tới xu hướng riêng của từng cổ phiếu trong đó có thể xem xét chờ giải ngân tại nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Cao Su (TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM) hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.