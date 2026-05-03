Nóng thế giới ngày 3/5: Mỹ sẽ cứng rắn hơn nữa với Iran sau mốc 60 ngày xung đột?

Ông Trump: Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt thỏa thuận với Iran: Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 cho rằng Mỹ có thể “có lợi hơn” nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiếp tục rơi vào bế tắc.

Tổng thống Trump.

“Thành thật mà nói, có lẽ chúng ta sẽ có lợi hơn nếu không đạt thỏa thuận. Bạn muốn biết sự thật không? Bởi vì chúng ta không thể để chuyện này kéo dài mãi. Nó đã kéo dài quá lâu”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran về đàm phán liên quan đến cuộc chiến Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường của mình.

Bình luận của Tổng thống Trump cho thấy tình trạng bế tắc về cuộc chiến kéo dài hai tháng có khả năng sẽ tiếp diễn, ngay cả khi ông tìm cách chấm dứt một cuộc xung đột vốn rất không được lòng dân Mỹ này.

Ông Trump nói không cần Quốc hội phê chuẩn chiến dịch tại Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 cho biết ông không cần sự phê chuẩn của Quốc hội đối với các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, viện dẫn việc hai bên đang trong trạng thái ngừng bắn, dù cuộc xung đột đã chạm mốc 60 ngày theo quy định pháp lý.

Trong bức thư gửi lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện, Tổng thống Trump khẳng định kể từ ngày 7/4, khi lệnh ngừng bắn được thiết lập và sau đó gia hạn, “không còn các cuộc giao tranh” giữa lực lượng Mỹ và Iran. Theo lập luận của Nhà Trắng, điều này đồng nghĩa với việc các hành động thù địch đã chấm dứt, và vì vậy quy định 60 ngày trong Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973 không còn áp dụng trong trường hợp này.

Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran: Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Nói về kho vũ khí Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta hiện có nhiều hơn gấp đôi so với khi cuộc xung đột Iran bắt đầu. Tôi không lo lắng”. Tổng thống Trump nói vậy với các phóng viên khi được hỏi về các báo cáo cho rằng các quan chức Nhà Trắng lo ngại trước thực trạng kho vũ khí của Mỹ bị giảm đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Lãnh tụ Iran tỏ thái độ cứng rắn với Washington, gọi căn cứ Mỹ là “hổ giấy”: Ngày 1/5, Lãnh tụ tối cao của Iran - Giáo chủ Mojtaba Khamenei, đã gọi các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á là "hổ giấy", nghi ngờ khả năng của các căn cứ này trong tự đảm bảo an ninh cho chính mình khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Căn cứ Mỹ ở Bahrain bốc cháy sau khi trúng hỏa lực Iran vào đầu chiến tranh Mỹ - Iran 2026.

Trong một đăng tải trên mạng xã hội X, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei chế giễu khả năng phòng thủ của các căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời nhắm tới những nước ủng hộ Washington trong khu vực, ám chỉ Israel và khối Arab, những nước đã ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột.

Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự” của Iran, cũng được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5.

Iran ban hành quy định mới về eo biển Hormuz, 16 căn cứ Mỹ bị thiệt hại: Iran hôm 2/5 tuyên bố áp đặt các quy định mới đối với các vùng bờ biển của nước này tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, động thái nhằm gia gia tăng quyền kiểm soát của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược khu vực.

Tuyên bố áp đặt quy định mới đối với các vùng ven bờ của Iran tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố hôm 2/5, trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đang cùng triển khai các biện pháp riêng để kiểm soát tuyến vận tải huyết mạch của thế giới qua eo biển Hormuz.

Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh: Israel ngày 1/5 đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel. Các cuộc tấn công đã gây ra thương vong cho cả hai bên.

Theo truyền thông Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại 3 ngôi làng ở miền Nam nước này, đã khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Israel, trong đó cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại miền Bắc Israel đã khiến 2 binh sĩ Israel bị thương

Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức: Quyết định Mỹ rút quân khỏi Đức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia đồng minh liên quan đến cách tiếp cận đối với cuộc xung đột tại Iran, đồng thời phản ánh những điều chỉnh rộng hơn trong cách Mỹ triển khai sức mạnh quân sự tại châu Âu.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/5 thông báo nước này sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 - 12 tháng tới, tương đương khoảng 14% lực lượng đang đồn trú tại quốc gia châu Âu.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, quyết định là kết quả của quá trình rà soát bố trí lực lượng nhằm đáp ứng “các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường”.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU: Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới - một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Trong một đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố rằng EU “không tuân thủ Thỏa thuận Thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn nhất trí”, mặc dù ông không nêu rõ lý do phản đối trong bài đăng.

Lầu Năm Góc ký thỏa thuận với 8 tập đoàn, đưa AI vào mạng lưới quân sự mật: Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức ký kết thỏa thuận với 8 tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các mạng lưới dữ liệu mật.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc đưa ra ngày 1/5 (theo giờ Mỹ), danh sách 8 đối tác chiến lược bao gồm các "ông lớn" như: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services và Oracle. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một "lực lượng chiến đấu ưu tiên AI".

Ukraine tuyên bố tấn công trúng kho dầu Nga trên Biển Đen ở Tuapse: Lực lượng Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Tuapse thuộc Biển Đen của Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 1/5, đánh dấu cuộc tấn công thứ 4 nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của khu vực chỉ trong hơn hai tuần.

Thông cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn tại kho chứa. Trong khi đó, các quan chức địa phương ở Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây ra vụ cháy và không có thương vong nào được báo cáo.

Thủ tướng đắc cử Hungary đặt điều kiện với Ukraine trong tiến trình gia nhập EU: Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar mới đây cho biết, Budapest chỉ đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập EU nếu Kiev mở rộng thêm quyền lợi cho cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine.

Trong cuộc gặp mới đây với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng đắc cử Hungary Péter Magyar đã trình bày một danh sách các điều kiện cụ thể mà Ukraine cần đáp ứng trước khi Hungary bỏ phong tỏa các cuộc đàm phán gia nhập EU. Theo ông Péter Magyar, chính phủ mới tại Hungary sẽ không ủng hộ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine, trong đó có việc khởi động các cuộc đàm phán nếu Kiev không có những nhượng bộ rõ ràng dành cho cộng đồng người Hungary ở vùng Transcarpathia.

Hàng trăm nghìn người tuần hành khắp nước Pháp trong ngày Quốc tế Lao động: Ngày 1/5, hàng trăm nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Sự kiện này thể hiện sự bất bình của một bộ phận người dân trước áp lực về chi phí sinh hoạt và những bất ổn kinh tế - xã hội hiện tại.

Không khí tại thủ đô Paris nhìn chung diễn ra trong trật tự, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn, dữ liệu năm 2026 ghi nhận số lượng người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc dao động trong khoảng từ 157.000 đến 300.000 người, gần tương đương với con số của năm 2025, cho thấy mức độ huy động ở quy mô trung bình so với các làn sóng phản đối lớn trong những năm gần đây.

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5: Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5/2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.

Tại cuộc họp báo ngày 1/5, Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - Phó Thông cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động gia tăng, xung đột và đối đầu ngày càng nhiều, hệ thống đa phương và pháp quyền quốc tế chịu tác động nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế cần hành động để khôi phục vai trò của Liên Hợp Quốc, tránh để thế giới quay trở lại “luật rừng” mạnh được yếu thua.