Tổng thống Pháp: Không được để Iraq trở thành nạn nhân của xung đột khu vực

Chủ Nhật, 10:40, 29/03/2026
VOV.VN - Ngày 28/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về việc bảo vệ chủ quyền của Iraq và ngăn chặn quốc gia này trở thành "chiến trường" trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang có những diễn biến cực kỳ phức tạp.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cần phải thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn việc Iraq bị cuốn vào làn sóng leo thang căng thẳng hiện nay. Ông Macron khẳng định tính ổn định và chủ quyền của Iraq, bao gồm cả vùng tự trị Kurdistan, là yếu tố then chốt cho an ninh của toàn khu vực.

tong thong phap khong duoc de iraq tro thanh nan nhan cua xung dot khu vuc hinh anh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi được Tổng thống Pháp đưa ra ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống vùng tự trị Kurdistan (Iraq) Nechirvan Barzani. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Macron đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nhắm vào dinh thự của ông Barzani tại Dohuk vào sáng cùng ngày, đồng thời khẳng định đây là một hành động "không thể chấp nhận".

Bên cạnh đó, ông Macron tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ dành cho chính phủ Iraq cũng như các nỗ lực của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani trong việc giữ cho nước này tránh xa các cuộc đối đầu trực tiếp giữa những thế lực bên ngoài. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của lực lượng quân đội Pháp tại Iraq chỉ tập trung vào phòng thủ, chống khủng bố, chứ không tham gia vào các vòng xoáy trả đũa trong khu vực.

Những phát biểu của Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông sau các đòn đáp trả qua lại giữa Israel, Mỹ và Iran. Nếu Iraq bị lôi kéo vào xung đột, điều này có thể làm sụp đổ mọi nỗ lực ổn định quốc gia sau nhiều thập kỷ chiến tranh, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố có cơ hội tái lập hoạt động.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tin liên quan

Iran không chấp nhận ngừng bắn, UAE và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tập kích dữ dội

VOV.VN - Ngày thứ 18 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành vi gây hấn của Mỹ và Israel, bao gồm các cuộc tấn công dữ dội vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tuyên bố không ngừng bắn và yêu cầu Washington phải tiến hành bồi thường.

VOV.VN - Ngày thứ 18 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục đáp trả mạnh mẽ hành vi gây hấn của Mỹ và Israel, bao gồm các cuộc tấn công dữ dội vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tuyên bố không ngừng bắn và yêu cầu Washington phải tiến hành bồi thường.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq tiếp tục bị tấn công

VOV.VN - Đêm qua, một vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, nghi do bị tấn công.

VOV.VN - Đêm qua, một vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, nghi do bị tấn công.

Sáu binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu tại Iraq

VOV.VN - Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu quân sự KC-135 của Mỹ bị rơi ở miền tây Iraq đã được xác nhận thiệt mạng, quân đội Mỹ cho biết hôm 13/3. 

VOV.VN - Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu quân sự KC-135 của Mỹ bị rơi ở miền tây Iraq đã được xác nhận thiệt mạng, quân đội Mỹ cho biết hôm 13/3. 

