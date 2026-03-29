Tổng thống Pháp: Không được để Iraq trở thành nạn nhân của xung đột khu vực

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cần phải thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn việc Iraq bị cuốn vào làn sóng leo thang căng thẳng hiện nay. Ông Macron khẳng định tính ổn định và chủ quyền của Iraq, bao gồm cả vùng tự trị Kurdistan, là yếu tố then chốt cho an ninh của toàn khu vực.

Lời kêu gọi được Tổng thống Pháp đưa ra ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống vùng tự trị Kurdistan (Iraq) Nechirvan Barzani. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Macron đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nhắm vào dinh thự của ông Barzani tại Dohuk vào sáng cùng ngày, đồng thời khẳng định đây là một hành động "không thể chấp nhận".

Bên cạnh đó, ông Macron tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ dành cho chính phủ Iraq cũng như các nỗ lực của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani trong việc giữ cho nước này tránh xa các cuộc đối đầu trực tiếp giữa những thế lực bên ngoài. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của lực lượng quân đội Pháp tại Iraq chỉ tập trung vào phòng thủ, chống khủng bố, chứ không tham gia vào các vòng xoáy trả đũa trong khu vực.

Những phát biểu của Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông sau các đòn đáp trả qua lại giữa Israel, Mỹ và Iran. Nếu Iraq bị lôi kéo vào xung đột, điều này có thể làm sụp đổ mọi nỗ lực ổn định quốc gia sau nhiều thập kỷ chiến tranh, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức khủng bố có cơ hội tái lập hoạt động.