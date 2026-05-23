Tổng thống Philippines thăm Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Thứ Bảy, 15:04, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các vấn đề năng lượng và quốc phòng dự kiến ​​ là những nội dung chính trong chương trình nghị sự khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm Nhật Bản từ ngày 26-29/5. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm hai nước  kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm dự kiến ​​bao gồm các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi để nâng cấp quan hệ hai nước, thảo luận vấn đề hợp tác quốc phòng và năng lượng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào tháng 10/2025. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Các cuộc đàm phán quốc phòng dự kiến tập trung vào Hiệp định tiếp cận tương hỗ Philippines-Nhật Bản (RAA), được ký kết năm 2024 và Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA), được ký kết tháng 1/2025. Hiệp định Tiếp cận tương hỗ Philippines - Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau để tập trận chung, huấn luyện chiến đấu và ứng phó thảm họa, trong khi Hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo ( ACSA) cho phép cung cấp miễn thuế các vật tư và dịch vụ, như nhiên liệu, đạn dược, thực phẩm và chăm sóc y tế, giữa Lực lượng Vũ trang Philippines và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong các hoạt động chung, nhiệm vụ nhân đạo và hoạt động gìn hòa bình.Theo truyền thông Nhật Bản, các cuộc đàm phán cũng dự kiến ​​ đề cập đến sự quan tâm của Philippines trong việc mua tên lửa đất đối hạm Type 88 cũng như các khí tài quân sự khác.

Chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Nhật Bản cũng sẽ thảo luận vấn đề hợp tác an ninh năng lượng thông qua chương trình Đối tác về Khả năng phục hồi năng lượng và tài nguyên châu Á của Nhật Bản, một sáng kiến ​​trị giá 10 tỷ USD do Thủ tướng Sanae Takaichi khởi xướng vào ngày 15/4 vừa qua. Cam kết 10 tỷ USD của Nhật Bản không chỉ củng cố an ninh năng lượng cho khu vực Đông Nam Á giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp, mà còn thắt chặt sự gắn kết không thể tách rời của chuỗi cung ứng liên Á.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Nhật Bản Philippines Ferdinand Marcos Jr Sanae Takaichi
Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ
VOV.VN - Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại thành phố Palayan của Philippines. Đây là cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Mỹ và Philippines, với sự tham gia lần đầu tiên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội Australia.

Các biện pháp của Nhật Bản và Philippines ứng phó với khủng hoảng năng lượng
VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia trong khi Philipines kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso để tăng cường an ninh năng lượng.

Nhật Bản - Philippines hợp tác quốc phòng, nhấn mạnh tự do hàng hải ở Biển Đông
VOV.VN - Philippines và Nhật Bản đã tiến thêm một bước trong việc mở rộng quan hệ quốc phòng, bằng việc ký kết một hiệp định mới, cho phép quân đội hai nước chia sẻ vật tư và dịch vụ trong các cuộc tập trận và hoạt động chung. Hai bên cũng nêu bật tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

