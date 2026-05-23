Tổng thống Philippines thăm Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác quốc phòng và năng lượng

Chuyến thăm dự kiến ​​bao gồm các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi để nâng cấp quan hệ hai nước, thảo luận vấn đề hợp tác quốc phòng và năng lượng.

Các cuộc đàm phán quốc phòng dự kiến tập trung vào Hiệp định tiếp cận tương hỗ Philippines-Nhật Bản (RAA), được ký kết năm 2024 và Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA), được ký kết tháng 1/2025. Hiệp định Tiếp cận tương hỗ Philippines - Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau để tập trận chung, huấn luyện chiến đấu và ứng phó thảm họa, trong khi Hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo ( ACSA) cho phép cung cấp miễn thuế các vật tư và dịch vụ, như nhiên liệu, đạn dược, thực phẩm và chăm sóc y tế, giữa Lực lượng Vũ trang Philippines và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong các hoạt động chung, nhiệm vụ nhân đạo và hoạt động gìn hòa bình.Theo truyền thông Nhật Bản, các cuộc đàm phán cũng dự kiến ​​ đề cập đến sự quan tâm của Philippines trong việc mua tên lửa đất đối hạm Type 88 cũng như các khí tài quân sự khác.

Chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Nhật Bản cũng sẽ thảo luận vấn đề hợp tác an ninh năng lượng thông qua chương trình Đối tác về Khả năng phục hồi năng lượng và tài nguyên châu Á của Nhật Bản, một sáng kiến ​​trị giá 10 tỷ USD do Thủ tướng Sanae Takaichi khởi xướng vào ngày 15/4 vừa qua. Cam kết 10 tỷ USD của Nhật Bản không chỉ củng cố an ninh năng lượng cho khu vực Đông Nam Á giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp, mà còn thắt chặt sự gắn kết không thể tách rời của chuỗi cung ứng liên Á.