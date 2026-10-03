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Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine có thể liên quan thương vụ dầu 20 tỷ USD

Thứ Bảy, 18:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Nga về chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang một thương vụ trị giá hàng chục tỷ USD liên quan các tài sản quốc tế của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil, theo The New York Times.

Theo báo Mỹ, thương vụ tiềm năng giữa Mỹ và Nga bao gồm các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và mạng lưới trạm xăng của Lukoil tại nhiều quốc gia. Theo những người am hiểu cuộc đàm phán được The New York Times dẫn lời, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập thương vụ này trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 5/9.

Dam phan my - nga ve ukraine co the lien quan thuong vu dau 20 ty usd hinh anh 1
Đàm phán Mỹ - Nga về chấm dứt xung đột tại Ukraine có liên quan đến các tài sản quốc tế của tập đoàn năng lượng Lukoil của Nga. Ảnh: Reuters

Ông Putin được cho là đã giới thiệu thương vụ như một cách để cho người dân Nga thấy rằng hoạt động kinh doanh với Mỹ có thể được nối lại. Các nhà đàm phán Mỹ cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất, coi đây có thể là một phương thức xây dựng thiện chí với Moscow và góp phần hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

The New York Times cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy ông Witkoff hoặc ông Kushner trực tiếp hưởng lợi từ thương vụ.

Lukoil hồi đầu năm định giá các tài sản quốc tế của tập đoàn ở mức khoảng 20 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng cũng như cấu trúc của thương vụ được đề xuất hiện chưa rõ.

Danh mục tài sản này bao gồm các mỏ dầu tại Cameroon, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và hệ thống trạm xăng tại bang New Jersey của Mỹ. Các nhà máy lọc dầu của Lukoil tại Hà Lan, Bulgaria và Romania sản xuất diesel và nhiên liệu máy bay, những mặt hàng được cho là thiếu hụt kể từ khi xung đột Iran bùng phát.

Theo The New York Times, việc Washington phê duyệt thương vụ có thể đưa các tài sản này ra khỏi phạm vi các biện pháp trừng phạt của Mỹ, qua đó làm tăng giá trị của chúng.

Tổng thống Donald Trump từ đầu năm 2025 đã nhiều lần thúc đẩy việc mở rộng các cơ hội kinh doanh với Nga, đồng thời gọi nước này là một “cơ hội lớn”.

Ông Witkoff và ông Kushner cho rằng việc khôi phục các quan hệ kinh tế giữa Nga và phương Tây có thể tạo động lực để Tổng thống Putin đưa ra những nhượng bộ trong vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, thương vụ Lukoil hiện vẫn phụ thuộc vào sự phê duyệt của Chính phủ Mỹ và Điện Kremlin, trong khi giá trị cuối cùng và cấu trúc giao dịch chưa được công bố.

Giang Bùi/VOV.VN
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