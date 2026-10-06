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Vũ khí có thể giúp Ukraine đối phó UAV phản lực Nga

Thứ Ba, 06:59, 06/10/2026
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VOV.VN - Ukraine cho biết các tháp súng tự động tích hợp AI đã đánh chặn thành công UAV Nga, trong đó có Geran-5 sử dụng động cơ phản lực và có tốc độ cao.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết Ukraine đã bắt đầu sử dụng các tháp súng tự động để đối phó với máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga và đã ghi nhận các vụ đánh chặn thành công. Đáng chú ý, trong số ca mục tiêu bị tiêu diệt có UAV sử dụng động cơ phản lực, vốn có tốc độ cao hơn các mẫu UAV cánh quạt thông thường.

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Tháp súng tự động của Ukraine. Ảnh: Defense

Theo ông Ihnat, các tháp súng tự động thậm chí đã được sử dụng để đối phó với UAV tấn công Geran-5. Ông cho biết ban đầu từng hoài nghi về khả năng của những hệ thống này trong việc đánh trúng các UAV phản lực tốc độ tương đối cao, song kết quả thực chiến đã cho thấy hiệu quả đáng kể.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp các tháp pháo hoạt động hiệu quả là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy. Thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển trong việc phát hiện, nhận dạng và bám bắt UAV đang bay tới, hệ thống có thể tự động nhận dạng và theo dõi mục tiêu, đồng thời hỗ trợ quá trình khai hỏa.

Ông Ihnat cho rằng cách tiếp cận này có thể giảm nguy cơ sai sót của con người trong quá trình đánh chặn. Khả năng thị giác máy cho phép hệ thống tự động phát hiện và bám mục tiêu, đặc biệt quan trọng khi phải đối phó với các UAV tốc độ cao, vốn làm thu hẹp đáng kể thời gian phản ứng của người vận hành.

Việc đánh chặn Geran-5 được đánh giá là đáng chú ý bởi UAV phản lực thường là mục tiêu khó đối phó hơn so với các UAV tấn công sử dụng động cơ cánh quạt. Tốc độ cao hơn khiến khoảng thời gian mà các hệ thống phòng không tầm ngắn có thể phát hiện, bám bắt và khai hỏa bị rút ngắn.

Tuy nhiên, ông Ihnat cũng nhấn mạnh các tháp pháo tự động hiện chỉ có tầm hiệu quả hạn chế. Vũ khí chính của hệ thống là súng máy, do đó chúng chủ yếu được thiết kế để đánh chặn mục tiêu ở cự ly gần, thay vì thay thế các hệ thống phòng không tầm trung hoặc tầm xa.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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