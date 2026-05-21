Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ký hàng chục văn kiện hợp tác

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, quan hệ Trung Quốc - Nga đang ở “mức cao trong lịch sử” và trở thành hình mẫu kiểu mới giữa các cường quốc trong bối cảnh thế giới biến khó lường. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh hai nước tiếp tục duy trì nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp chiến lược trên các vấn đề quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, quan hệ Nga-Trung hiện đã đạt “mức độ chưa từng có”, mang tính tự chủ và không phụ thuộc vào các biến động quốc tế. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung, văn kiện đặt nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thủ đô Bắc Kinh ngày 2/9/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo ông Putin, hai bên đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 240 tỷ USD, trong đó phần lớn giao dịch hiện được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Trong lĩnh vực năng lượng, phía Nga khẳng định sẵn sàng tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và khí hóa lỏng LNG ổn định cho Trung Quốc trong đó nhấn mạnh vai trò của Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom trong các dự án điện hạt nhân tại Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên cũng đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ phát thải thấp, chuỗi cung ứng kim loại chiến lược phục vụ chuyển đổi xanh, công nghiệp ô tô, luyện kim, hóa chất, dược phẩm, công nghệ sinh học, hàng không và vũ trụ.

Thời gian tới, phía Nga sẽ đồng thời hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên Siberia, tuyến BAM và Hành lang vận tải Bắc Cực nhằm tăng cường kết nối logistics với Trung Quốc. Về giao lưu nhân dân, cơ chế miễn thị thực song phương đang được tích cực thúc đẩy và trong năm 2025 đã có hơn 2 triệu công dân Nga tới Trung Quốc, hơn 1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Nga.