Theo hồ sơ của Tòa án Tối cao Mỹ, thời hạn 25 ngày để chính quyền Mỹ đề nghị xét xử lại vụ việc đã kết thúc vào đêm thứ Hai (27/7) nhưng chưa có bất kỳ đơn đề nghị nào được nộp.

Tổng thống Trump chưa nộp đơn đề nghị xét xử lại vụ quyền công dân theo nơi sinh. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 8/7, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ngay lập tức đề nghị Tòa án Tối cao xem xét lại phán quyết liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa phản hồi các đề nghị bình luận về việc này.

Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trăm về việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Trong số các thẩm phán thuộc phe đa số, có 5 người cho rằng đề xuất này vi phạm điều khoản về quyền công dân trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.

Theo quy định của Tòa án Tối cao Mỹ, bên thua kiện có thể đề nghị xét xử lại trong vòng 25 ngày kể từ ngày ra phán quyết. Tuy nhiên, các đơn đề nghị như vậy rất hiếm khi được chấp nhận và lần gần đây nhất Tòa án Tối cao chấp nhận xét xử lại một vụ việc là vào năm 1965.

Theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump, chỉ những trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp mới được tự động có quốc tịch Mỹ khi sinh ra. Trẻ em có cha mẹ là người nhập cảnh tạm thời hoặc nhập cư trái phép sẽ không được cấp quốc tịch khi chào đời.

Trong khi đó, Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ quy định mọi người sinh ra hoặc được nhập quốc tịch tại Mỹ và thuộc thẩm quyền tài phán của nước này đều là công dân Mỹ.