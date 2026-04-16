Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon

“Tôi vừa có các cuộc trao đổi rất tích cực với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, để hướng tới HÒA BÌNH giữa hai quốc gia, họ sẽ chính thức bắt đầu lệnh NGỪNG BẮN 10 NGÀY vào lúc 17h”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho biết đã chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Razin Caine phối hợp với Israel và Lebanon nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Trump thông báo ông đã mời lãnh đạo Israel và Lebanon tới Nhà Trắng để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, ngay sau khi công bố lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.

“Tôi sẽ mời Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tới Nhà Trắng cho cuộc đàm phán có ý nghĩa đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1983”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông: “Cả hai bên đều mong muốn HÒA BÌNH và tôi tin điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực”.

Thông điệp này được đăng tải chỉ vài phút sau khi ông tuyên bố Israel và Lebanon sẽ ngừng giao tranh trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ cuối ngày 16/4. Trước đó, hai nước cũng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington trong tuần này.