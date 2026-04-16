中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon

Thứ Năm, 23:32, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon sẽ có hiệu lực từ 17h (giờ Mỹ) ngày 16/4.

“Tôi vừa có các cuộc trao đổi rất tích cực với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, để hướng tới HÒA BÌNH giữa hai quốc gia, họ sẽ chính thức bắt đầu lệnh NGỪNG BẮN 10 NGÀY vào lúc 17h”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

tong thong trump cong bo lenh ngung ban 10 ngay giua israel va lebanon hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho biết đã chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Razin Caine phối hợp với Israel và Lebanon nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Trump thông báo ông đã mời lãnh đạo Israel và Lebanon tới Nhà Trắng để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, ngay sau khi công bố lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.

“Tôi sẽ mời Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tới Nhà Trắng cho cuộc đàm phán có ý nghĩa đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1983”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông: “Cả hai bên đều mong muốn HÒA BÌNH và tôi tin điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực”.

Thông điệp này được đăng tải chỉ vài phút sau khi ông tuyên bố Israel và Lebanon sẽ ngừng giao tranh trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ cuối ngày 16/4. Trước đó, hai nước cũng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington trong tuần này.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Trump Lebanon Israel cuộc chiến Iran lệnh ngừng bắn lệnh ngừng bắn 10 ngày
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran
Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?
Phong tỏa cảng Iran: Đòn địa chính trị hay bước dọn đường cho Hạm đội Vàng của Mỹ?

VOV.VN - Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sau khi vòng đàm phán đầu tiên với Tehran không đạt kết quả dường như gắn với các tính toán chính trị của Tổng thống Trump. Động thái này có thể gây sức ép lên Quốc hội Mỹ nhằm sớm thông qua ngân sách cho kế hoạch xây dựng “Hạm đội Vàng”.

Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa
Iran dừng xuất khẩu hóa dầu nhằm bảo đảm nhu cầu nội địa

VOV.VN - Iran đã tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu hóa dầu nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước, sau khi nhiều cơ sở sản xuất bị gián đoạn hoạt động bởi các cuộc không kích của Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ