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Ông Trump cân nhắc đòn tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ?

Thứ Năm, 09:54, 08/10/2026
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VOV.VN - Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào ngày 3/11, theo The Atlantic.

 

The Atlantic dẫn các nguồn tin cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh tấn công trước Ngày Bầu cử giữa kỳ.

Theo các nguồn tin, quy mô, mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm tàng cũng như việc có tiến hành chiến dịch hay không vẫn đang được thảo luận. Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Trump các phương án nối lại hoạt động quân sự sau cuộc bầu cử, trong đó có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn theo dõi các hoạt động quân sự trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Ảnh: Nhà Trắng

Theo The Atlantic, nhà lãnh đạo Mỹ muốn thúc đẩy việc giảm giá xăng và thể hiện những tiến triển trong cuộc xung đột trước khi cử tri đi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách phần lớn các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông và Bắc Phi, thừa nhận rằng các cuộc tấn công hạn chế sẽ không đủ để buộc Iran trở lại bàn đàm phán, khôi phục hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz hay kéo giảm giá xăng trước ngày bầu cử.

Dù vậy, những người ủng hộ phương án tấn công cho rằng một cuộc tấn công sẽ thể hiện sức mạnh của Tổng thống Trump, qua đó có thể tác động đến cuộc bầu cử sắp tới, The Atlantic cho biết.

Hoạt động quân sự này có thể được nối tiếp bằng một chiến dịch quy mô lớn hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo các nguồn tin, ông Trump cho rằng cuộc xung đột kéo dài 8 tháng có thể được nối lại vào thời điểm đó.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã nói rõ với các trợ lý rằng ông sẵn sàng phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Tuy nhiên, các cố vấn của ông cho rằng thời điểm phù hợp hơn để hành động là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thay vì trước đó.

Theo The Atlantic nhận định, một cuộc tấn công sẽ đặt gần 50.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú trong khu vực, cùng các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh vào tình thế nguy hiểm và tiếp tục làm suy giảm kho vũ khí của Mỹ.

Giang Bùi/VOV.VN
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