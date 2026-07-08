Tổng thống Trump: Ông Putin và ông Zelensky sẽ sớm gặp nhau

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ mở ra những tín hiệu tích cực.

“Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Zelensky và điều gì đó tích cực sẽ xảy ra. Tôi hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra sớm”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông Putin và ông Zelensky sẽ sớm gặp trực tiếp. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga là một bước leo thang của xung đột, song cũng có thể tạo điều kiện thúc đẩy các bên tiến tới chấm dứt chiến sự.

“Đó là một sự leo thang, nhưng cũng là sự leo thang có thể giúp dẫn đến một kết thúc”, ông Trump nhấn mạnh. Nhận định này tương đồng với phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó. Theo ông Rubio, năng lực tấn công ngày càng tăng của Ukraine vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga là một trong những thay đổi đáng chú ý của cuộc xung đột trong những tháng gần đây, khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bảo vệ không phận.

Theo Tổng thống Mỹ, việc đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột sẽ giúp cứu sống nhiều người và tạo điều kiện để Ukraine tái thiết sau hơn bốn năm giao tranh. Ông Trump cũng tiết lộ Tổng thống Putin từng đề xuất tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine tại thủ đô Moscow. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải là địa điểm phù hợp.

“Một trong những điều chúng tôi đã trao đổi với ông Putin là: ‘Ông muốn gặp ở đâu?’. Ông ấy trả lời: ‘Lý tưởng nhất là ở Moscow’. Tôi nói rằng điều đó không khả thi. Không thể tổ chức cuộc gặp ở đó”, ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho hay ông sẽ điện đàm với Tổng thống Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Lần gần đây nhất, ông Trump và ông Putin điện đàm là ngày 4/7. Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc trao đổi kéo dài khoảng 90 phút và ông Trump tiếp tục đề nghị hỗ trợ thúc đẩy một giải pháp nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.