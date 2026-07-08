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Điện Kremlin nêu điều kiện để xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay lập tức

Thứ Tư, 07:39, 08/07/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “chỉ trong một ngày” nếu ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ, công bố ngày 7/7, ông Peskov cho rằng Tổng thống Zelensky đắc cử với cam kết chấm dứt xung đột và  Nga - Ukraine hiện vẫn có thể thực hiện cam kết đó bằng cách đưa ra “một quyết định có trách nhiệm” là rút lực lượng khỏi Donbass.

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Pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga khai hỏa gần thành phố Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Ảnh: Sputnik

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Ukraine cần thừa nhận “thực tế trên thực địa” cũng như công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập.

“Nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến sẽ kết thúc ngay trong ngày hôm sau”, ông Peskov nói.

Nga từ lâu yêu cầu Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass (gồm Donetsk và Lugansk), nơi phần lớn cư dân nói tiếng Nga và đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga năm 2022. Moscow coi đây là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong khi đó, Ukraine không công nhận việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ này và bác bỏ yêu cầu rút quân.

Lý do Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine

Đề cập đến quyết định phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Peskov cho rằng Moscow buộc phải hành động sau khi các nỗ lực đàm phán với Mỹ và các nước châu Âu không mang lại kết quả. Theo ông, cuộc xung đột hiện đã trở thành một “cuộc chiến toàn diện”, trong đó Nga không chỉ đối đầu với Ukraine mà còn với các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Mỹ và các quốc gia châu Âu đã cung cấp cho Ukraine lượng lớn vũ khí, hỗ trợ cố vấn quân sự, chia sẻ thông tin tình báo vệ tinh cũng như các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

“Nếu đó không phải là sự can dự trực tiếp thì còn là gì nữa?”, ông đặt câu hỏi.

Nga khẳng định lập trường về nguy cơ xung đột hạt nhân

Khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân, ông Peskov khẳng định Nga là một cường quốc có trách nhiệm và sẽ không châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ông cho biết dù quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ hiện ở mức rất thấp, hai bên vẫn duy trì các kênh liên lạc và đối thoại trên tinh thần thực dụng.

Trong khi đó, ông Peskov chỉ trích các nước châu Âu đang tăng cường hiện diện quân sự của NATO gần biên giới Nga và cho rằng không quốc gia nào có thể chấp nhận tình huống như vậy.

“Chúng tôi sẽ bảo đảm an ninh của mình”, ông nhấn mạnh.

Thời gian qua, Nga nhiều lần cáo buộc các nước châu Âu theo đuổi chính sách “quân sự hóa”, thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và gia tăng các phát biểu mang tính đối đầu. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng các nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga và sử dụng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho việc tăng cường năng lực quân sự.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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