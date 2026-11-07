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Tổng thống Trump xác nhận Mỹ không kích Iran

Thứ Bảy, 14:33, 07/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối muộn 6/11 (theo giờ Mỹ) xác nhận quân đội nước này tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz song đồng thời khẳng định Washington đã đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Phát biểu với báo giới tối muộn 6/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang trao đổi với phía Iran và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tiến trình thương lượng. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá Washington đã đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán với Tehran, song không cung cấp chi tiết về những kết quả cụ thể.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về khả năng Mỹ liên quan đến các cuộc tấn công trên đảo Qeshm của Iran, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp, nhưng cho biết một số cuộc tấn công quy mô nhỏ vẫn đang diễn ra và một thiết bị phòng không do Iran chế tạo đã bị phá hủy.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin các báo cáo ban đầu cho thấy hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại hoặc thương vong.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã nắm được những thông tin về các vụ nổ trên đảo Qeshm, nhưng không bình luận thêm, đồng thời đánh giá tình hình trong khu vực tương đối yên tĩnh.

Liên quan đến những nỗ lực ngoại giao, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết Doha vẫn đang tiếp tục các hoạt động trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Bộ Ngoại giao Qatar cũng bác bỏ những thông tin cho rằng tiến trình đàm phán Mỹ-Iran đã thất bại, đồng thời cảnh báo việc lan truyền những thông tin không chính xác có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao và gây thêm bất ổn trong khu vực.

Quang Trung/VOV-Washington
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