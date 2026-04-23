Tổng thống Ukraine Zelensky bác đề xuất “Donnyland” ở Donbass

Phát biểu trước báo giới ngày 22/4, ông Zelensky nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk vẫn là của Ukraine. Đó mới là điều cốt lõi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác đề xuất Donnyland tại Donbass. Ảnh: Reuters

Trước đó, theo The New York Times, một số quan chức Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gần đây đã nêu ý tưởng về việc đổi tên một khu vực ở Tây Bắc tỉnh Donetsk thành “Donnyland”. Tên gọi này được cho là kết hợp giữa Donetsk, Donald và Disneyland, nhằm tạo thiện cảm với ông Trump và thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn của Mỹ trước các yêu cầu của Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định trong các cuộc đàm phán, ông chỉ sử dụng các tên gọi chính thức như Donetsk, Lugansk, Donbass và lãnh thổ Ukraine. “Không có tên gọi nào khác. Về những cái tên khác, tôi không thể bình luận về nội dung trao đổi giữa các bên”, ông Zelensky nói.

Theo một số nguồn tin, đề xuất này còn đi kèm ý tưởng thành lập một cơ chế quản lý do phía Mỹ dẫn dắt, trong đó có một “hội đồng hòa bình” không bao gồm Ukraine và Nga. Dù vậy, kế hoạch này chưa được thể hiện trong bất kỳ văn bản chính thức nào và cũng chưa mang lại kết quả cụ thể cho Kiev.

Thời gian qua, các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy chủ yếu tập trung vào tương lai của Donbass – khu vực miền Đông Ukraine bao gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, hiện đang bị kiểm soát một phần.

Vấn đề kiểm soát lãnh thổ vẫn là điểm nghẽn chính, khi Moscow gây sức ép buộc Kiev rút khỏi các khu vực mà Nga chưa thể kiểm soát hoàn toàn kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, ông Trump - người từng cam kết chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu đắc cử - đã theo đuổi các nỗ lực đàm phán hơn một năm qua. Chính quyền của ông đã tiến hành nhiều vòng tiếp xúc với cả Ukraine và Nga, làm dấy lên lo ngại tại Kiev rằng Washington đang đóng vai trò trung gian nhiều hơn là một đồng minh.